Üye Girişi
Haberler

Manisa Futbol Kulübü Tuzlaspor maçı için İstanbul'a gitti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gitti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gitti.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında İstanbul ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. Manisa FK, yarın saat 13.30'da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar daha sonra İstanbul'a hareket etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

İstanbul Futbol Manisa Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title