Manisa Futbol Kulübü Tuzlaspor maçı için İstanbul'a gitti
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gitti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul'a gitti.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig 21. hafta karşılaşmasında İstanbul ekibi Tuzlaspor'a konuk olacak. Manisa FK, yarın saat 13.30'da oynanacak mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla noktaladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan siyah-beyazlılar daha sonra İstanbul'a hareket etti. - MANİSA