Manisa Futbol Kulübü, Şanlıurfaspor Maçına Hazır
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Şanlıurfaspor maçı için hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan son antrenmanın ardından takım, kampa girerek maç saatini bekliyor.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarını noktaladı. Şanlıurfaspor tesislerinde Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - MANİSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor