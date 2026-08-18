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Manisa FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı

Manisa FK, Sivasspor Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol 1. Lig'de ilk iki haftayı galibiyetle kapatan Manisa Futbol Kulübü, 24 Ağustos Pazartesi günü deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla start verdi. Teknik heyet yönetimindeki çalışma, ısınma hareketleri ve pas oyunlarıyla başladı, dar alan oyunlarıyla sona erdi. Manisa FK, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Trendyol 1. Lig'in ilk 2 haftasında aldığı 2 galibiyetle dikkatleri üzerine çeken Manisa FK, 24 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin hazırlıklarına, bugün gerçekleştirdiği antrenmanla start verdi.

Teknik heyet yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başladı. Futbolcular, antrenmanın devamında dar alan oyunları gerçekleştirirken çalışma bu bölümün ardından sona erdi.

Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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