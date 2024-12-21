Üye Girişi
Haberler
Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
Muhalefeti Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı

Manisa FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Geçti

Manisa FK, Şanlıurfaspor'u 2-1 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Manisa FK, evinde Şanlıurfaspor'u 2-1 mağlup etti. Her iki takımın teknik direktörleri, basın toplantısında maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, takımın taktik disiplinine uyduğunu belirtirken, Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise kaybettikleri için üzgün olduklarını ve devre arasında takviyelere ihtiyaçları olduğunu ifade etti.

Trendyol 1. Lig 17. haftasındaki Manisa FK- Şanlıurfaspor karşılaşmasının ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig 17. haftasında Manisa FK evinde karşılaştığı Şanlıurfaspor'u 2-1 yendi. Takım arkadaşlarını tebrik ederek sözlerine başlayan Manisa FK Teknik Sorumlusu Osman Bilik, "Bugün hafta başından beri yaptığımız taktik disiplinine uydular. Çalıştığımız pozisyonlar, golle sonuçlanmasa da gol pozisyonu olarak döndü. İkinci golü bulduktan sonra da çok net pozisyonları maalesef atamadık. Biraz şanssızdık. Son 10 dakika futbolun doğal gereği biraz yaslandık, pozisyon verdik. Burada kalecimiz Alperen sağlam durdu. Bizi oyunda tuttu. Tüm takım arkadaşlarıma tekrardan çok tebrik ediyorum. İnşallah daha önce de söylediğim gibi Manisa Futbol Kulübü çok iyi yerlere gelecektir. Manisa halkı buna inansın ve desteklesin. Teşekkür ederim" dedi.

Şanlıurfaspor cephesi

Şanlıurfaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ise kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade ederek, "Ama bir o kadar da umutluyuz. Bu havada, bu atmosferde iyi futbol oynadığımızı düşünüyorum. Şanssız bir golle geri düştük, kendi kalemize attığımız bir golle. Ondan sonra takım çok iyi bir reaksiyon verdi. Bu zemine karşı iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Sonradan oyuna soktuğumuz oyuncuların ciddi anlamda skora olmasa da oyuna da çok ciddi katkıları oldu. Neticesinde yediğin golleri de çıkaramıyorsun. Buradan çıkaracağımız dersler çok. Bizim devre arasını çok iyi geçirmemiz lazım. Biz derinliği olmayan bir kadroyuz. Devre arasında mutlaka gerekli takviyeleri yapmamız lazım ki bunu başkanla da görüştük. Bununla ilgili bize gereken neyse onu yapacağını söyledi. İnşallah bundan sonraki süreçte çok daha umutluyum aslında. Şu maçın performansına göre bu takım çok daha büyük işler başarabilir. Dediğim gibi devre arasında çok iyi geçirme Lazım. Bugün gene şansız, mağlup olduk. Takım sonuna kadar son saniyeye kadar özellikle son 20 dakika tekrar herhalde bir maç oynadık. Sayısız bilmiyorum belki 7-8 net pozisyon var. Verilen verilmeyen penaltılar, şunlar bunlar. Neticesinde kaybettik. Üzgünüz ama bunu telafi edebilir. Teşekkür ediyorum." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Bu markalara dikkat! Vatandaşa domuz eti yedirdiler
img

İşte ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısı
img

Yönetim toplandı! İşte çıkan karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken 'Türkiye' detayı
Suriye'deki peş peşe atamalarda "Türkiye" detayı
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var
İlk yarıda 2 gol var
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Wanda Nara, Icardi'yi Süper Lig'de forma giyen futbolcuyla aldatmış
Aydınlı çift bebeklerine ünlü markanın adını koydu
Bebeklerine koydukları isim Türkiye'de kimsede yok
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 22-23 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.