Manisa FK, Şanlıurfaspor ile Düşme Potasından Kurtulmayı Hedefliyor
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında düşme potasındaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisa FK, maçı kazanarak ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Manisa FK, hazırlıklarına başladı ve teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında düşme potasındaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak olan Manisa FK, maçı kazanması halinde ligde kalabilmek adına rahat bir nefes alacak.
Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı. 35. hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek düşme potasının üstüne çıkan Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. - MANİSA