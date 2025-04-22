Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor

Yeni düzenleme! Zincirleme trafik cezası geliyor, cep yakacak
Altın fiyatlarında ulaşılan son rakam çok konuşulacak

Altın tüm zamanların rekorını kırdı
Putin bu cümleyi savaşın başından beri ilk kez sarf etti

Bu bir ilk! Dünya, Putin'in sarf ettiği cümleyi konuşuyor
Hamile eşini öldürüp cesetle aynı evde 10 gün boyunca kalan koca tutuklandı

Hamile eşini öldürüp cesediyle 10 gün aynı evde kaldı

Manisa FK, Şanlıurfaspor ile Düşme Potasından Kurtulmayı Hedefliyor

Manisa FK, Şanlıurfaspor ile Düşme Potasından Kurtulmayı Hedefliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında düşme potasındaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak Manisa FK, maçı kazanarak ligde kalma umutlarını artırmak istiyor. Manisa FK, hazırlıklarına başladı ve teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında düşme potasındaki Şanlıurfaspor'a konuk olacak olan Manisa FK, maçı kazanması halinde ligde kalabilmek adına rahat bir nefes alacak.

Manisa Futbol Kulübü, Trendyol 1. Lig'in 36. hafta mücadelesinde deplasmanda karşılaşacağı Şanlıurfaspor maçının hazırlıklarına başladı. 35. hafta mücadelesinde sahasında Ankaragücü'nü 2-1 yenerek düşme potasının üstüne çıkan Manisa FK, 27 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma oyunuyla devam eden antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi. - MANİSA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.