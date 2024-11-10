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Manisa FK, Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek puan hasretini sonlandırdı

Manisa FK, Erzurumspor'u 2-0 mağlup ederek puan hasretini sonlandırdı
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Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 yenerek 3 haftalık puan hasretine son verdi. Maçta Muhammed Enes Kiprit ve Kwasi Okyere'nin golleriyle üç puanı kazanan Manisa, liderliği de Erzurumspor'dan aldı.

Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında Manisa FK, evinde Erzurumspor FK'yı 2-0 mağlup ederek 3 haftalık puan hasretine son verdi. Erzurumspor FK ise lider geldiği Manisa deplasmanında 6 hafta sonra hem 3 puan hem de liderliği bıraktı.

Maçtan dakikalar:

1. dakikada maçın başlama vuruşuyla birlikte Erzurumspor FK kalesine atak yapan Manisa FK'dan Umut Erdem'in ceza sahasının sol çaprazından yaptığı ortaya 11. saniyede vuran Muhammed Enes Kirpit'in sert şutu meşin yuvarlağı ağlarla buluştu. 1-0

13. dakikada Ceza sahası içinde Teclic'in pasına hareketlenen Eren Tozlu kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kötü bir vuruşla topu auta gönderdi.

15. dakikada Mamba'nın pasında meşin yuvarlağa sert bir vuruş yapan Roshi'nin şutu kaleci Alperen'de kaldı.

23. dakikada Manisa FK'nın kullandığı korner sonrası gelişen atakta Fofana'nın ortasına yükselen kaleci Ataberk topu elinde kaçırınca Muhammed Ensar'ın kaleye çektiği şutu Orhan Ovacıklı çizginin önünde ceza sahası dışına gönderdi.

29. dakikada ceza sahası içinde Manisa FK savunmasını geçen Tedlic'in sol çaprazdan çektiği şut kaleci Alperen'de kaldı.

37. dakikada Teklic'in kullandığı serbest vuruş sonrası Rochi'nin kafa vuruşu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

45+2. dakikada ani gelişen Erzurumspor FK atağında ceza sahası içinde topla buluşan ve kaleci Alperen ile karşı karşıya kalan Eren Tozlu şut çekemeden Ensar topu taca gönderdi.

56. dakikadan ceza sahası dışından topa sert bir şekilde vuran Fofana'nın şutu kale direğinden sekerek Kwasi Okyere'nin önüne düştü. Kwasi Okyere meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0

76. dakikada gelişen Erzurumspor FK atağında Koray'ın şutu Manisa FK'lı futbolcuya çarparak kale direğinin yanından kornere çıktı.

88. dakikada ceza sahası dışından Diallo'nun sert şutunu çelen kaleci Ataberk hemen ardından Osuji'nin şutunu ise rahat bir şekilde karşıladı.

Hakemler: Ümit Öztürk, Haydar Avcı, Mehmet Dura

Manisa FK: Alperen Uysal, Bartu, Oğuz (Osuji dk. 86), Kadir Kaan Yurdakul, Muhammed Kiprit (Efe Taylan dk. 72), Cissokho, Ramirez (Hodzic dk. 75), Umut Erdem, Fofana (Kazım Can Kahya dk. 85), Muhammed Ensar, Kwasi Okyere (Diallo dk. 86)

Yedekler: Eren Karataş, Orhan Kurşun, Awuku, Birkan, Oktay

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Erzurumspor FK: Ataberk, Yakup Kırtay, Roshi (Celal Hanalp dk. 64), Mustafa Yumlu, Orhan Ovacıklı, Giorbelidze (Tasev dk. 79), Crociata, Azubuike (Sefa Akgün dk. 63), Teklic (Koray Kılınç dk. 64), Eren Tozlu, Mamba (Muhammed Furkan dk. 55)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Mustafa Akbaş, Gökhan Akkan, Süleyman Koç, Özgür Sert

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Goller: Muhammed Enes Kiprit (dk. 1), Kwasi Okyere (dk. 56) (Manisa FK)

Sarı Kartlar: Cissokho, Oğuz, Umut Erdem, Hodzic, Kadir Kaan (Manisa FK), - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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