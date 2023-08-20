Manisa FK Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Manisa Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, "İlk yarı açıkçası çalıştığımız pek çok kurguyu sahaya yansıtamadık. Beklediğimizden çok daha geride kaldık. İlk yarıyı kayıp bir 45 dakika olarak görebiliriz. İkinci yarı yapılan uyarılar ve değişiklikler sahada davranış olarak değişse de yine de top bizdeyken pas bağlantılarında istediğimiz ritmi yakalayamadık. Rakip takım oyun kurgusu olan bir plan üzerine oynayan ve iyi savunma yapan bir takımdı. İyi savunma yapan takımlara karşı topun ritmini düşürdüğünüz sürece rakip takımın işine yarar. Biz hızlandırma konusunda bu maçtan bazı dersler çıkardık. Buna daha çok yoğunlaşacağız ve oyun ritmimizi daha yukarı çekmemiz gerekiyor. 90 dakikaya baktığınız zaman fiziksel olarak takım sahada diri kalsa da topla yaptığımız işlerde eksiktik. Bu tarz maçları çok fazla oynayacağız" dedi.

Kocaelispor maçı kadrosuna göre çok daha farklı 11 ile sahaya çıkmasının sebebiyle ilgili soruya yanıt veren Korkmaz, "Sandro Lima'nın hafif bir sakatlığı vardı. Bir tercih yaptık. Hava sıcaklığı sebebiyle maçın da çok erken bir saatte olması kendisi üzerinde bir negatif etki oluşturacaktı. Sandro ile başlayıp skor alamazsak ve onu oyundan çıkarabilir miyiz çıkaramaz mıyız? Düşüncesi vardı. Sandro'yu sakatlayıp, birkaç hafta kullanamamak gibi bir riskimiz de bulunuyordu. Ayrıca pek çok oyuncumuzu hazırlıyoruz. Eğer biz yarışacaksak birkaç oyuncu üzerinden değil de bütün takım üzerinden kendimizi ifade etmemiz lazım. Bu maçta oynayan arkadaşlarımın sahada başka bir tavır koymasını bekliyorduk. Bugün aynı şey olsa yine aynısını yaparız. Bir şeye daha değinmemiz gerekiyor. Kimsenin kişisel bahanesi değil, dün ve bugün 17.00'de oynanan tüm maçların hiçbirinde gol olmadı. Biraz da futbolcu sağlığını düşünmemiz gerekiyor. Elimizi vicdanımıza koyalım" diye konuştu.

Ankara Keçiörengücü cephesi

Sıcak havaya rağmen mücadele eden her iki takımın oyuncularını kutlayarak sözlerine başlayan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Cenk Özcan, "Hocalarımızın yaptığı taktiksel çalışmalar vardı. Bugün onları sahaya yansıttık. Geçen hafta yaptığımız hataların üzerinde çalışarak daha iyi bir noktaya geldik. Daha iyi olacağımızı da düşünüyorum. Biz kişilere dayalı değil, sisteme dayalı bir takım olma yolunda gidiyoruz. 4-5 eksiğimiz var ama bunu hiçbir zaman dile getirmeden sistem takımı olmak için elimizden geleni yaparak, Türkiye'ye kompakt futbol oynayan, modern futbol oynayan bir takım göstermek istiyoruz. Bunun için yola çıktık. Bugün pozisyonlar verdik ve bir iki pozisyon bulduk. Defansif anlamda küçük hatalarımız var. Onu da bu hafta içi çalışıp Adana maçına hazırlanacağız. Rakip takımı da Kocaeli maçını izledik. Ona göre bir oyun planı çıkardık. Sistemimiz tuttu ve pozisyonlar bulduk. Türkiye'ye ekonomik anlamda nasıl bir takım kurulduğunu göstereceğiz. Türkiye'ye futbolcular kazandırmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ankara'dan buraya gelen taraftarımıza da çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu. - MANİSA