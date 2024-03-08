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Manisa'da Kaymakamlık Kurumlar Arası Voleybol Turnuvası Sonuçlandı

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Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Kurumlar arası 3. Voleybol Turnuvası sona erdi. Şampiyonluk Gençlik Spor'un oldu.

Manisa'nın Selendi ilçesinde Kaymakamlık ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen Kaymakamlık Kurumlar arası 3. Voleybol Turnuvası oynanan final müsabakası ile sona erdi. Şampiyon Gençlik Spor oldu.

İki grup halinde başlayan ve daha sonra gruplarında ilk iki sırayı alan takımların çarpraz eşleşmeler sonucu finale çıktığı turnuva nefes kesen maçlara sahne oldu.

Selendi Kapalı Spor Salonu'nda Gençlik Spor ile Atatürk İlköğretim Kurumları arasında oynanan final müsabakasını Uğur Sağ yönetti. Oldukça çekişmeli geçen mücadeleyi 3-2 kazanan Gençlik Spor, turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvada üçüncü ise Emniyet Spor oldu. Turnuvada şampiyon olan takıma kupa ve madalyaları İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Okumuş tarafından verildi. Kaymakam Okumuş, Voleybol turnuvasına katılan kurum takımlarına ve oyuncularına teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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