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Manchester United'dan Altay Bayındır'ın sonunu getiren hamle

Manchester United'dan Altay Bayındır'ın sonunu getiren hamle
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Manchester United Andre Onana'nın yerine kaleci transferi yapmaya hazırlanıyor. Premier Lig devi, Royal Antwerp forması giyen 22 yaşındaki kaleci Senne Lammens'i transfer etmek istiyor. Bu gelişme, İngiliz ekibinde istediği forma şansını bulamayan Altay Bayındır'ın takımdan ayrılacağı ihtimallerini güçlendirse de takımdaki akıbeti belirsizliğini koruyor.

Fenerbahçe'den 5 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, ikinci sezonunu geçirdiği İngiliz ekibinde aradığını bulamadı. Geldiği günden beri kulübeye hapsolan Altay'ın takımdaki geleceğini etkileyecek bir gelişme yaşandı.

20 MİLYON STERLİNE KALECİ ALACAKLAR

The Telegraph'da yer alan habere göre Manchester United, Andre Onana'nın yerine Senne Lammens'i transfer etmek istiyor. Haberde Onana'nın performansının Amorim dahil tüm camiayı endişelendirdiği ve Manchester United'ın, Royal Antwerp forması giyen 22 yaşındaki kaleciyi radarına aldığından bahsedildi. The Sun ise Senne Lammens'in Manchester United'a maliyetinin 20 milyon sterlini bulabileceğini yazdı.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ın sonunu getiren hamleSenne Lammens

ALTAY'A YOL GÖRÜNDÜ

Manchester United'ın bu transfer hamlesi, 26 yaşındaki milli kaleciyle ilgili sık sık gündeme gelen ayrılık ihtimallerini bir hayli güçlendiriyor. Bir dönem Galatasaray ile de adı anılan Altay'ın İngiliz ekibindeki geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor.

Manchester United'dan Altay Bayındır'ın sonunu getiren hamle

PREMIER LİG'DE MAÇI YOK

Henüz İngiltere Premier Lig'de süre alamayan Altay Bayındır, 1.5 sezonda Manchester United ile sadece 4 maça çıkabildi. Altay, forma giydiği bu kupa maçlarında kalesinde 8 gol gördü. 26 yaşındaki filebekçisinin son forma giydiği Tottenham maçında kornerden gol yemesi gündem olmuştu. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen milli eldivenin takımıyla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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