Manavgat Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nda Pierloti-Suntalia şampiyon oldu

Manavgat Belediyesi'nin bu yıl 7'ncisini organize ettiği ve kent halkının yoğun katılım gösterdiği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nda rakibi RemaxStar- Sevgican Gökçen'i 2-1'lik setlerle mağlup eden Pierloti- Suntalia şampiyon oldu.

Şampiyonluk mücadelesini, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, oda başkanları, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş takip etti. 32 takımın 6 gün boyunca şampiyonluk mücadelesi verdiği Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nda şampiyonluk yaşayan Pierloti-Suntalia takımına kupa ve madalyalar, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen tarafından takdim edildi. Binlerce seyircinin eşlik ettiği turnuvada, şampiyonluk mücadelesi veren iki takım, müsabakanın tamamlanmasının ardından büyük bir centilmenlik örneği göstererek, şampiyonluğu hep beraber kutladı. Kent halkı ise bu anlara meşale yakarak ve tezahürat ederek eşlik etti.

SÖZEN: "SPOR, EMEĞE VE BİRBİRİNE SAYGI DUYMAKTIR"

Ödül töreninde konuşan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Plaj Voleybolu Halk Turnuvası'nda büyük bir centilmenlik örneği sergilediğini belirterek, sporun birleştirici gücü olduğunu vurguladı. Başkan Şükrü Sözen, "Sizlerin sayesinde ve katkısıyla çok güzel bir etkinlik sona geldi Bu mücadeleler bizlere çok şey gösterdi. Bilmeyenler duysun. Spor, efendilik, terbiye, karşıya saygı, emeğe saygı duyma işidir. Bunu düzgün sporcularımızla öğreteceğiz ve bu saha kalıcı olacak. Manavgat Belediyesi bu tür etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecektir. Tüm katılımcılara ve bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kaybedenin ve kazananın birlikte bu coşkuyu yaşamasından gurur duyuyorum. Tüm takımlarımızın birbirlerine sevgiyle bakıp centilmence tebrik etmesinden dolayı da çok mutluyum" dedi.