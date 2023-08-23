Malazgirt kutlamalarındaki SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefes kesti

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt kutlamaları çerçevesinde Çarho mevkiinde SOLOTÜRK ve helikopter gösterileri nefes kesti.

Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağı'nda ilk olarak yaklaşık yarım saat SOLOTÜRK gösterileri düzenlendi.

Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu gösteriyi 7'den 70'e herkesim hayranlıkla izlerken vatandaşlar cep telefonları ile Ahlat semalarında uçan jeti görüntüledi.

Malazgirt Zaferi'nin 952'nci yılı kutlamaları çerçevesinde Bitlis'in Ahlat ilçesindeki etkinliklere katılan Jandarma personeli gösterileri ile de göz doldurdu.

Ahlat ilçesindeki Millet Bahçesi 1071 Alparslan Otağı etkinlik alanında yapılan açılışın ardından Jandarma Genel Komutanlığı Çelik Kanatlar Timi tarafından gerçekleştirilen "Üzüm Salkımı" gösterisi ilgi gördü.

2 Skorsky tip helikopterin alan üzerindeki uçuşu ve jandarma personelinin 'Üzüm Salkımı' gösterisi vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Cep telefonu ile görüntülemeye çalıştıkları helikopterleri ayrıca el sallayarak selamladılar. Gösteri yaklaşık 10 dakika sürdü.