Malatyaspor'un Yeniden Doğuşu İçin Girişimler Başladı

Malatyaspor'un yeniden doğuşu için düğmeye basıldı

İSTANBUL, - ESKİ günlerini arayan Malatyaspor'un yeniden ayağa kalkması için girişimler başladı.

Özellikle 1980'li 1990'lı yıllarda Süper Lig'de mücadele ederek Malatya'yı profesyonel futbolun üst seviyelerinde temsil eden Malatyaspor için her anlamda destekleme kararı alındı.

Malatya'nın futbol takımının başarılı günlerine dönmesi iiçin İstanbul'da bir toplantı yapıldı.

Malatya Büyükşehir belediye başkanı Sami Er öncülüğünde, Malatyalı Zeytinburnu Belediyesi başkan yardımcısı Sertaç Güleç koordinasyonunda gerçekleşen ve Malatya İş İnsanları Platformu (MAİP) Genel Başkanı Ahmet Özköse'nin de projeleri ile hazır bulunduğu toplantıya iş insanı İlhan Kavuk, Cengiz Günaydın, Haşim Karadağ, Malatya Yeşilyurtspor Kulübü Başkanı Adnan Çoban, Malatyalı İşadamları Derneği Başkanı Yunus Akdaş ve avukat Eralp Yalvaç gibi Malatya'nın önde gelen isimleri ve ve birçok davetli katıldı.

MALATYA'DAKİ FUTBOL KULÜPLERİ MASAYA YATIRILDI

Yeni Malatyaspor'un yaşadığı hezimet, Malatyaspor'un yeniden doğuşunu hızlandırdı. İstanbul'da yapılan görüşmelerde Malatya'daki profesyonel futbol kulüpleri Malatyaspor, Yeni Malatyaspor ve bu yıl 3. Lig'e yükselen Malatya Yeşilyurt Belediyespor'un durumu ele alındı. Borcu 1 milyar TL'yi aşan ve transfer yasağı bulunan Yeni Malatyaspor'un desteklenmesine yönelik bir karar alınmadı. Malatya futbolunun gerekirse tek bir çatı altında toplanması ve 'Büyük Malatyaspor' projesine imza atılması görüşünü savunan isimler de toplantıda fikirlerini belirttiler.

ÖZKÖSE: MALATYA GİBİ KADİM BİR ŞEHRİ AYAKTA TUTACAK OLAN FAALİYETLERDEN BİRİSİ DE FUTBOL

Malatya'daki futbol dünyasını yakından bilen Malatya İş İnsanları Platformu (MAİP) Genel Başkanı Ahmet Özköse, şehri ayakta tutacak olan faaliyetlerden birinin de futbol olduğunu belirterek, "Yaklaşık 60 yıllık tarihiyle Malatya'nın profesyonel futbolundaki önemli simgelerden biri olan Malatyaspor'un yeniden desteklenmesi fikri çok olumlu oldu" dedi. Ahmet Özköse, Belediye Başkanı'na teşekkür ederek; "Başkanımız Sami Er, Malatyayı nasıl ayağa kaldırmak için gece gündüz çalışıyorsa, Malatya futbolunun da ayağa kalkması için var gücü ile mücadele ediyor. Kendilerine özellikle bu konuda teşekkür eder, istişare toplantısının Malatya'mıza hayırlara vesile olmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.