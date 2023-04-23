Malatyalı depremzede Hatice Sıla Bal: Tekvandoya devam edince psikolojim düzeldi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Malatya'daki evleri ağır hasar gören ve ailesiyle birlikte Kayseri'ye yerleşen tekvando sporcusu Hatice Sıla Bal (16), Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor. Bal, "Depremden sonra Kayseri'ye gelip bu spora devam edince psikolojim düzeldi. Zonguldak'ta Türkiye şampiyonası var. Orada 1'inci olup dünya şampiyonasına gideceğim" dedi.

Lise 1'inci sınıf öğrencisi Hatice Sıla Bal, 6 yıl önce arkadaşlarından etkilenerek tekvando sporuna başladı. Geçen süreçte antrenörlerinin de yardımıyla çeşitli yarışmalara katılan Hatice Sıla Bal, birçok başarı elde etti. Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve büyük yıkıma yol açan depremde, Malatya'da ailesiyle birlikte evleri hasar gören Bal, Kayseri'ye akrabalarının yanına yerleşti. Burada Malatya'daki spor hocasının yönlendirmesiyle Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nün spor salonuna kaydoldu. Antrenmanlarına burada devam Bal, Nevşehir'de düzenlenen okullar arası tekvando yarı final yarışmasında birinci oldu. Hatice Sıla Bal'ın şimdiki hedefi ise Türkiye şampiyonu olarak dünşa şampiyonasında yer almak. Yaşadığı durumu anlatan Bal, "Deprem anı çok kötüydü. Yaşamayan bilemez. Evimiz 6 katlıydı biz 4'üncü katta oturuyorduk. Evimiz hasarlı olduğu için Kayseri'ye akrabalarımızın yanına taşındık. Spora ortaokulda başladım. Arkadaşlarım tekvandoya gidiyordu. Özendim ve onlar gidince bende gitmek istedim. 2 aydır Kayseri'deyiz. Malatya'daki hocalarımın yönlendirmesiyle burada spora tekrar başladım. Emniyet Spor Kulübü bana kucak açtı. Spora burada devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hatice Sıla Bal'ın hocası Mehmet Ali Dağlı ise "Sıla maalesef bir depremzede. Keşke bu şekilde tanışmasaydık. Ama hayatın içinde acısıyla tatlısıyla her şey var. Malatya'da depremden dolayı evleri hasar görünce Kayseri'ye taşındılar. Oradan antrenör arkadaşımız bizleri aradı. Sıla'ya yardımcı olmamızı söyledi. Birine yardım edebilmekten dolayı mutlu olduk. Burada Sıla'ya sahip çıktık. Elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Kendisi çok iyi bir insan, aynı zamanda çok iyi bir sporcu. Çok çalışkan. Memnunuz kendisinden. İnşallah büyük başarılar bekliyoruz. 20 gün sonra Zonguldak'ta okullar arası Türkiye şampiyonası var. Orada 1'inci olursa Sıla'yı dünya şampiyonasına göndereceğiz" dedi.