Malatya haberleri... Cihat Arslan: Amacımız Yeni Malatyaspor'u sağlam bir kulüp haline getirmek

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, yeni sezondaki hedefleriyle ilgili, "Öncelik ayaklarımızın yere sağlam bastığı, yönetimle beraber Yeni Malatyaspor'u sağlam temeller üzerine kurduğumuz sağlam bir kulüp haline getirmek. Sağlam bir camia haline getirebilmek. Bunu da başarmak adına önemli yol kaydettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Sarı-siyahlı ekipte teknik direktör Cihat Arslan, Nuretttin Soykan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sezonun başlamasına kısa süre kala hazırlıklarda son aşamaya geldiklerini kaydeden Arslan, "Zorlu süreçlerden geçtik. Ağlayacak, sızlayacak durumumuz yok. Camia olarak hem basın olarak hem teknik heyet ve personel olarak hep dik durmaya çalıştık. Bazen zor şartlar insanı daha iyi motive edebiliyor. Bunu yaşadığımızı düşünüyorum. Sıcaklara rağmen çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. Kiralıktan dönen oyuncularımız ve genç oyuncularımız, elimizde geçen yıldan kalan 4-5 oyuncuyla beraber çok fedakarca çalıştılar. Oyuncularıma ve bu kocaman yükü taşıyan personelimize teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

"Taraftarımızın şüphesi olmasın. Yeteneğimiz bazı noktalarda kısıtlı olabilir. Ama futbolcularımızın yüreğiyle, fiziksel olarak takıma katacaklarının ben kefiliyim. Sonuna kadar mücadele edecek bir takımımız var. Taraftarımızı, camiamızı ve şehrimizi sahiplenip onlar adına sahada olabileceğimizi şimdiden söyleyebilirim. Tabi ki destek bekliyoruz. Destek bizim adımıza değil bütün camiamız adına destek istiyoruz. Hem bilet hem kombine olarak bir selam ve tebessüm olarak destek istiyoruz. Bu çocuklara güveniyoruz. Şu an ki yaş ortalamamız 19.9 bu belki de Türkiye'de bir ilk. Geçen yılki yaş ortalamasını da öyle oynamıştık. Yönetim kurulu bize güzel bir haber verdi. Donsah'ı tekrar aramıza kattılar. Onlara da teşekkür ediyorum. Malatyalılar bilsin ki Cihat hoca gitmedi. Onlar için savaşıyoruz."