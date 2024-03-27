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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Mahallemde Maç Var' turnuvasının grup maçları tamamlandı

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Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün 50 takım ve 970 gencin katılımıyla düzenlediği "Mahallemde Maç Var" turnuvasının grup maçları tamamlandı. Rekabetin yüksek olduğu turnuvada 132 müsabaka yapıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü tarafından Denizli'de mahallelerde birlik ve beraberlik duygusunu arttırmak, gençlerin eğitimlerinden arta kalan zamanlarını sağlıklı, kaliteli ve sosyal bir şekilde geçirmelerini sağlamak ve onları her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak amacıyla 50 takımdan 970 gencin katıldığı "Mahallemde Maç Var" futbol turnuvasının grup maçları tamamlandı. 2023 yılının Ekim ayında mahalle muhtarları, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin destekleriyle başlayan turnuvada 8 grupta 132 müsabaka yapıldı. Oynanan maçların sonrasında gruplarını ilk 2 sırada bitiren 16 mahalle takımı Şemikler, Sümer, Alparslan, Cumhuriyet, 1200 Evler, Aktepe, Çakmak, Barbaros-Göveçlik, Merkezefendi, Fatih, Yenişehir, Yenişafak-Kayalar, Akhan, Akköy, Tekkeköy-Gökpınar, Goncalı-Karakova takımları üst tura çıkmaya hak kazandı.

Kıyasıya rekabetin yaşandığı turnuvada grup maçlarını tamamlanmasının ardından Denizli Polisevinde, yapılacak olan kura çekimiyle son 16 grubunun eşleşmeleri belirlenecek. Ele maçlarının kuraları, 16 mahalle muhtarları ve antrenörlerinin katımıyla çekilecek. Oynanacak eleme maçlarının ardından çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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