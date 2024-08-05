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Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

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5-0'lık farklı mağlubiyetle Süper Kupa'yı ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Galatasaray'da performansı ve madalya törenine katılmaması eleştirilen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sessizliğini bozdu. Icardi, paylaşımında "Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25" ifadelerini kullandı. Arjantinli yıldızın bu sözleri taraftarlar tarafından yoğun ilgi görürken, camiayı ayağa kaldırma mesajı olarak da yorumlandı.

Süper Kupa maçında Beşiktaş'a 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup olarak kupayı ezeli rakibine kaptıran Galatasaray'da eleştiri yağmuruna tutulan isimlerin başında Mauro Icardi geliyor. Maçtaki durgun görüntüsüyle dikkat çeken ve madalya törenine dahi katılmayan Arjantinli golcü, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

SÜPER KUPA SONRASI İLK PAYLAŞIM

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Süper Kupa sonrasındaki sessizliğini bozdu. Beşiktaş maçına alınan 5-0'lık farklı skorun ardından ilk paylaşımını yapan Icardi, "Yeni bir haftaya, yeni hedefimize doğru başımız dik bir şekilde başlayalım. Hedef 25" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım;

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

CAMİAYA MESAJ OLARAK YORUMLANDI

Tecrübeli forvetin bu sözleri ile Galatasaray taraftarlarını ligin açılış maçına odaklanmasını istemesi, sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, bu paylaşımın ardından camianın toparlanması gerektiği yönünde paylaşımlarda bulundu.

Madalya almaya bile çıkmamıştı! Mauro Icardi, 5-0'lık mağlubiyet sonrasındaki sessizliğini bozdu

MADALYA TÖRENİNE KATILMAMIŞTI

Süper Kupa maçında Galatasaray ile Beşiktaş karşılaşmış, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı siyah beyazlı takım 5-0 kazanmıştı. Karşılaşma boyunca oldukça tutuk bir görüntü çizen Arjantinli futbolcu, müsabakanın ardından madalya almaya çıkmaması dikkat çekmişti. Icardi'nin bu hareketi sarı-kırmızılı taraftarların da tepkisine yol açtı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (29)

Veysel null:

Adamlar bilerek yenilmek için sahaya çıkmıştı.Ama yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Ama beklenmedik bir şekilde komik bir şekilde 5-0 yenildi GS. Bu şüpheleri derinleştirdi. Herkes biliyor ki GS Davinson sanchez, Zaha, Barış Alper Yılmaz olmadan sahaya çıkmazdı Berkan, Kerem aktürkoglu ve Nelson üçlüsü ile ilk 11 oynamazdı GS çünkü bunlar geçen sezonun yedekleriydi. Bjk liler bile yenilmeyi bekliyordu galibet alsalar bile Max 2 fark atmayı bekliyorlardı, keza biz de aynı şeyi bekliyorduk. Ama 5-0 olması iyi oldu ne oyunlar döndüğü ortaya çıkmış oldu. Herkes de biliyor ki GS hiçbir süper lig takımından 5 yemez 3 yedek oyuncuyla oynasa bile 5-0 yemez.

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MUSTAFA ALİ_5635:

ŞİNANAY DA YAVRUM ŞİNAŞİNANAY........OE GALATASARAY

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Veysel null:

Şinanay yavrum şina şinanay son iki sezondur a....ızı kökledi Galatasaray. hahahahaha

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Melike Taştan:

Şinanay yavrum şina şinanay son iki sezondur şampiyonluk kupasını alarak an....zı kökledi Galatasaray.

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Murat Tasdemir:

He he he kimse oyle birsey bilmiyor tek sen biliyorsun galatasarayi silkelediler besige koyup beslediler

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Burak ERGÜL:

Maçta 6 pas yapmışsın 5 i santradan 1 i akan oyun . Hala daha hedef 25 filan . Sen gidersen belki ...

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Sonby Erdm:

senin boynuzlar arşı aştı

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Mehmet Kan:

sen adını Veysel hayal aleminde yaşar olarak değiştir .gs takımında sahaya senin gibi hayal kurarak çıktı tokadı yeyince uyandilar.

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Serhat bulut :

Bu adamın yorumlarini kayde alma gördüğüm kadarı ile adamin futbolla alakası yok boş işler müdürü :))

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Bandorma:

Üzülme İco…

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