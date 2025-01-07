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Maçtan sonra ortaya çıktı: Arda Güler'den büyük fedakarlık

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Real Madrid'in Kral Kupası son 32 turunda Deportiva Minera'yı 5-0 yendiği maçta 2 gol birden atarak milli yıldızımız Arda Güler'in karşılaşmaya hasta bir şekilde çıktığı öğrenildi. Arda, ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakikada sahada kaldı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, Kral Kupası son 32 turunda 5-0 kazandıkları Deportiva Minera karşılaşmasında 90 dakika sahada kaldı ve 2 gol atarak maçın yıldızı oldu. Arda ile ilgili dikkat çeken bir gerçek, müsabakanının ardından ortaya çıktı.

HASTA HASTA OYNAMIŞ

The Athletic yazarı Guillermo Rai, Arda Güler'in mücadele öncesinde hasta olduğunu ve ateşi olmasına rağmen maçın yıldızı olmayı başardığını yazdı. Rai, "Arda Güler dün ateşi ve rahatsızlığı olmasına rağmen maçın adamı olmayı başardı" ifadelerini kullandı.

"DAHA FAZLA FORMA ŞANSI BULACAK"

Milli futbolcu için birçok övgü dolu sözler kullanan Guillermo Rai, "Arda Güler daha fazla oynamayı arzuluyor ancak Ancelotti'nin kararlarına da güveniyor. Bu performansı daha fazla forma şansı bulmasına yardımcı olacak" dedi.

Maçtan sonra ortaya çıktı: Arda Güler'den büyük fedakarlık

RAKİP FUTBOLCU MAÇ BİTMEDEN FORMASINI İSTEMİŞTİ

Öte yandan Arda Güler'in yıldızlaştığı maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından ilginç anlar yaşandı. Futbolcuların soyunma odasına yöneldiği sırada Deportiva Minera futbolcusu Omar Perdomo, maçın bitmesini beklemeden Arda Güler'den formasını istedi. Bu istek karşısında ilk etapta şaşkınlık yaşayan Arda, Perdomo'nun isteğini kırmayarak formasını verdi ve kendisi de rakibinin formasını istedi. İki futbolcu, forma değişimi yaparak soyunma odasının yolunu tuttu.

Maçtan sonra ortaya çıktı: Arda Güler'den büyük fedakarlıkGÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

ARDA'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasını 8'i ilk 11 olmak üzere 22 maçta sırtına geçirdi. Arda, bu karşılaşmalarda 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki genç yeteneğin İspanyol deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Maçtan sonra ortaya çıktı: Arda Güler'den büyük fedakarlık
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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