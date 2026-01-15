Haberler

Maçta açılan pankart, Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen'i küplere bindirdi

İnegölspor–Batman Petrolspor maçında tribünde açılan "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" yazılı pankarta tepki gösteren Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, "Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ayıp değil mi?" dedi. Maçı anlatan spikerin "Anlayana çok anlamlı" sözlerini de eleştiren Ekmen, "Sen geri zekalı mısın?" diyerek çıkıştı.

  • TFF 2. Lig'de İnegölspor-Batman Petrolspor maçında 'Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş' yazılı pankart açıldı.
  • Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, pankartın ayrımcı ve ötekileştirici dil içerdiğini belirtti ve Türkiye Futbol Federasyonu ile emniyet birimlerini göreve çağırdı.
  • Ekmen, maç spikerinin pankart için 'anlayana çok anlamlı' ifadesini kullanmasını eleştirdi.

TFF 2. Lig'de oynanan İnegölspor– Batman Petrolspor karşılaşmasında "Bir bak tarihe Türk'e baş kaldıranın sonu ne olmuş" ifadelerinin yer aldığı pankart tartışma yarattı.

"BATMAN BU ÜLKENİN TAKIMI DEĞİL Mİ?"

Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, pankartın ayrımcı ve ötekileştirici bir dil taşıdığını belirterek sert açıklamalarda bulundu. Ekmen, "Batman bu ülkenin takımı değil mi? Oyuncuları, taraftarı, şehri bu ülkenin vatandaşı değil mi? Zannedersiniz ki Osmanlı'nın torunları Bizans'la maç yapıyor. Ayıp değil mi?" sözleriyle pankarta karşı çıktı.

SPİKERE DE PATLADI: SEN GERİZEKALI MISIN?

Ekmen'in tepkisi yalnızca pankartı açanlarla sınırlı kalmadı. Karşılaşmayı anlatan spikerin pankartla ilgili "anlayana çok anlamlı" ifadelerini kullanmasına da sert çıkan Ekmen, basın toplantısında söz konusu anları dinleterek spikerin yaklaşımını eleştirdi. Ekmen, basın toplantısında o anları dinleterek, "Sen geri zekalı mısın? Neresi anlamlı, neresi manidar? Utanmıyor musunuz böyle bir şey yapmaya?" diyerek tepkisini dile getirdi.

YETKİLİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDI

Yaklaşık 50 metrelik olduğu ifade edilen pankartın stada nasıl sokulduğunu sorgulayan Ekmen, Türkiye Futbol Federasyonu ile emniyet birimlerini göreve çağırdı. Olayın münferit olmadığını savunan Ekmen, sporda nefret diline karşı daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Yorumlar (5)

Seyit Onbaşı:

Güzel pankart

Mehmet Aydın:

Pankart güzel

Hasan Kastamonulu:

Herkesin bir ırkı vardır elbette. Bu ülkeyi işgalden kurtaran ve bu topraklar için şehit olanların, bu vatana ihanet edenlere mesajıdır bu pankart.

MÜCAHİD:

doğru söylemiş üstünlük ırkta değil takvadadır

Ali Saçlı:

güzel

