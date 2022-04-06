Maçı en iyi anlatan fotoğraf! Guardiola'yı kimse böyle görmemişti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Maçı en iyi anlatan fotoğraf! Guardiola'yı kimse böyle görmemişti

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 1-0 yenen Manchester City'nin hocası Guardiola, rakibin futbolundan dolayı çılgına döndü. Maç boyunca hiç şut atmayan Atletico Madrid'de forvetler bile defansta bekledi. Guardiola attıkları golden sonra rakip kulübeye yakın noktada sulu kutlama yaptı.

Manchester City ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi mücadeleyi 1-0 kazanırken, İspanyol devinin ortaya koyduğu futbol pek çok futbolseverin tepkisini çekti.

Maçı anlatan fotoğraf! Guardiola'yı kimse böyle görmemişti

Guardiola, savunmadan hiç çıkmayan Atletico Madrid'e karşı 70. dakikada 3 oyuncu birden sahaya sürdü. 1 dakika sonra oyuna giren Foden, Kevin de Bruyne'e asist yaptı.

Maçı anlatan fotoğraf! Guardiola'yı kimse böyle görmemişti

Guardiola golden sonra kendinden geçti. Ancak bu kutlama sını hayli öfkeli yaptı. Rakip kulübeye yaklaşan dünyaca ünlü hoca, su şişelerini açıp yere fırlattı. Exxen'de maçı anlatan spiker Erman Yaşar, "Guardiola'yı hiç böyle görmemiştik" ifadesini kullandı.

Maçı anlatan fotoğraf! Guardiola'yı kimse böyle görmemişti

Katalan çalıştırıcı, "İlk 25 dakika 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. İlk yarıda çok sabırlı oynadık ama hücum için doğru ritmi sağlayamadık. Başka pozisyonlarımız da vardı ama Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak" dedi.

Maçı anlatan fotoğraf! Guardiola'yı kimse böyle görmemişti

İspanyol ekibi son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçı şut atamadan tamamlayan ilk takım oldu. Simeone'nin 10 oyuncuyla yaptığı savunma futbolseverlerden tepki çekti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, Manchester City FC, Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Josep Guardiola, Diego Simeone, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title