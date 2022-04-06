Maçı en iyi anlatan fotoğraf! Guardiola'yı kimse böyle görmemişti

Manchester City ile Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi mücadeleyi 1-0 kazanırken, İspanyol devinin ortaya koyduğu futbol pek çok futbolseverin tepkisini çekti.

KİLİDİ DE BRUYNE AÇTI

Guardiola, savunmadan hiç çıkmayan Atletico Madrid'e karşı 70. dakikada 3 oyuncu birden sahaya sürdü. 1 dakika sonra oyuna giren Foden, Kevin de Bruyne'e asist yaptı.

KENDİNDEN GEÇTİ

Guardiola golden sonra kendinden geçti. Ancak bu kutlama sını hayli öfkeli yaptı. Rakip kulübeye yaklaşan dünyaca ünlü hoca, su şişelerini açıp yere fırlattı. Exxen'de maçı anlatan spiker Erman Yaşar, "Guardiola'yı hiç böyle görmemiştik" ifadesini kullandı.

"ZOR OLACAK"

Katalan çalıştırıcı, "İlk 25 dakika 5 savunma ve 5 orta sahayla oynadılar. İlk yarıda çok sabırlı oynadık ama hücum için doğru ritmi sağlayamadık. Başka pozisyonlarımız da vardı ama Madrid'e 1-0'la gitmek epey zor olacak" dedi.

ŞUT ATAMADILAR

İspanyol ekibi son 10 yılda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçı şut atamadan tamamlayan ilk takım oldu. Simeone'nin 10 oyuncuyla yaptığı savunma futbolseverlerden tepki çekti.