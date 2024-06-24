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Macaristan, son dakika golüyle İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 umutlarını sürdürdü

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Macaristan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda son maçında İskoçya'yı 90+10. dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti ve grubu 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla elenmekten kurtulan Macarlar, en iyi üçüncüler arasında yer almak için diğer maçların sonuçlarını bekleyecek. Öte yandan Macar futbolcu Barbanas Varga, karşılaşmanın 70. dakikasında girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalarak baygınlık geçirdi. Varga, daha sonra sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu üçüncü maçında İskoçya ile Macaristan karşı karşıya geldi. Stuttgart Arena'da oynanan maçı Macaristan 1-0 kazandı ve grubu 3. sırada tamamlayarak son 16 şansını sürdürdü.

90+10'DA ELENMEKTEN KURTULDULAR

Karşılaşmanın ilk yarısı iki takımın da etkisiz oyunuyla geçildi. İkinci yarıda baskısını artıran Macaristan aradığı golü son saniyelerde buldu. Karşılaşmanın 90+10. dakikasında kendi yarı sahasından hızlı hücuma çıkan Macaristan, Csoboth'un attığı golle EURO 2024'te gruptan çıkmak adına ümitlerini korudu.

Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 şansını sürdürdü

BARNABAS VARGA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Macar futbolcu Barbanas Varga, karşılaşmanın 70. dakikasındagirdiği hava topu mücadelesinde yerde kalarak baygınlık geçirdi. Macar futbolcular, sağlık görevlilerinin takım arkadaşlarına müdahale ettikleri anların görüntülenmemesi için oyuncunun ve görevlilerin etrafına set ördü. Macar futbolcu, sağlık ekibinin müdahalesi sonucu sedye ile ambulansa bindirilerek hastaneye götürüldü.

Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 şansını sürdürdü

SON MAÇLARIN ARDINDAN A GRUBU PUAN DURUMU

1- Almanya: 7 puan/+6 averaj

2- İsviçre: 5 puan/+2 averaj

3- Macaristan: 3 puan/-3 averaj

4- İskoçya: 1 puan/-5 averaj

Macaristan, İskoçya'yı 1-0 yenerek son 16 şansını sürdürdü

MACARİSTAN BEKLEMEYE GEÇTİ

Macaristan, İskoçya galibiyetiyle birlikte 3 puana yükselerek grubunu üçüncü tamamladı. Macarlar, rakiplerinin alacağı sonuçlara göre en iyi üçüncüler sıralamasında yer alarak üst tura çıkmayı bekleyecek. Bu sonuçla birlikte üç maç sonunda 1 puanda kalan İskoçya ise A Grubu'nu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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