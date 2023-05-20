Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in Sivassporlu Max Gradel'e yaptığı müdahaleden sonra sarı kart çıktı. Ezeli rakip taraftarları ve yorumcular, bu pozisyon için "Kırmızı kart" dedi.