Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı
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Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in Sivassporlu Max Gradel'e yaptığı müdahaleden sonra sarı kart çıktı. Ezeli rakip taraftarları ve yorumcular, bu pozisyon için "Kırmızı kart" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Mertens'in Gradel'e yaptığı müdahale, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
SARI KART ÇIKTI
Topla buluşmak üzere olan Gradel'e ayağını tehlikeli kaldıran Dries Mertens'e sarı kart çıktı. Ünlü hakem Deniz Ateş Bitnel, "Arda Kardeşler gerçekten hakem mi?!" paylaşımında bulundu.
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