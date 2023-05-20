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Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldızı Mertens'in Sivassporlu Max Gradel'e yaptığı müdahaleden sonra sarı kart çıktı. Ezeli rakip taraftarları ve yorumcular, bu pozisyon için "Kırmızı kart" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Mertens'in Gradel'e yaptığı müdahale, sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

SARI KART ÇIKTI

Topla buluşmak üzere olan Gradel'e ayağını tehlikeli kaldıran Dries Mertens'e sarı kart çıktı. Ünlü hakem Deniz Ateş Bitnel, "Arda Kardeşler gerçekten hakem mi?!" paylaşımında bulundu.

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

İşte yorumlar:

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Maça hakem damga vurdu! G.Saraylı yıldıza çıkmayan kırmızı kart ortalığı ayağa kaldırdı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Galatasaray Sivasspor Spor Haberler

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