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M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok

Spor Haberleri

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finali için paylaşım yapan UEFA, yarı finalde Manchester City ile maç yapacak olan Real Madrid'i, finaldeki Inter'in rakibi olarak gösterdi. "Finalistler belli oldu" görseli paylaşan UEFA, tepkilerin ardından bu gönderiyi sildi.

10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesinde UEFA skandal bir hataya imza attı. Final karşılaşması için sosyal medyada bir paylaşım yapan UEFA, Manchester City ile yarı finalde karşılaşacak olan Real Madrid'i finaldeki Inter'in rakibi olarak gösterdi.

"FİNALİSTLER BELLİ OLDU"

Real Madrid ve Inter'in logolarını kullanan UEFA, "Finalistler belli oldu ve sahne hazır. İstanbul'a gitmek için 5 soruyu doğru yanıtlayın" paylaşımı yaptı.

M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok

KISA SÜRE İÇİNDE SİLİNDE

UEFA, büyük tepki çeken paylaşımın ardından hatasını fark etti ve bu gönderiyi kısa süre içinde kaldırdı. Bu skandal hata futbol dünyasında çok konuşuldu.

M.City-R.Madrid maçı öncesi UEFA'dan eşi benzeri görülmemiş skandal! Bu hatanın özrü yok

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Manchester City FC Real Madrid Spor Haberler

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