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Lübnan'da İspanya'nın Dünya Kupası şampiyonluğu kutlandı

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Lübnanlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 yenmesini büyük sevinçle karşıladı. Başkent Beyrut başta olmak üzere ülke genelinde kutlamalar yapıldı.

Lübnanlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde İspanya'nın Arjantin'i 1-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşmasını büyük sevinçle karşıladı.

Lübnanlılar, İspanya ile Arjantin arasında oynanan final karşılaşmasını ülke genelinde kafelerde, restoranlarda ve meydanlara kurulan dev ekranlardan takip etti.

Final maçını izlemek için bir araya gelen futbolseverler, son düdüğün ardından büyük sevinç yaşadı.

Başkent Beyrut'ta Dahiye başta olmak üzere çok sayıda bölgede havai fişekler atılırken, İspanya lehine tezahüratlar yapıldı.

İsrail'in saldırılarına maruz kalan ülkenin güneyi ile doğusundaki birçok kent ve beldede de final karşılaşması büyük heyecanla takip edildi. Maçın sona ermesiyle birlikte buralarda da taraftarlar İspanya'nın şampiyonluğunu kutladı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrailli bakanlar, Gazze'deki saldırılara tepki gösteren İspanya'ya karşı 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'e destek vermişti.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
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