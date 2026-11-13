Londra Belediye Başkanı Khan, Galatasaray Başkanı Özbek'i RAMS Park'ta ziyaret etti

GALATASARAY Başkanı Dursun Özbek, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ı ağırladı. Ziyarete ilişkin konuşan Özbek, "Kendisini burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray fanatiği olması da bizim için büyük bir gurur vesilesi" dedi. Londra Belediye Başkanı Khan ise "Tarihi ziyaretimin en sevdiğim kısmı Galatasaray stadyumuna gelmek oldu. Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi" ifadelerini kullandı.

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Londra Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban ve beraberindeki heyetle birlikte Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'i Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta ziyaret etti. Ziyarette Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Can Natan, Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Bingöl Yurtsever, Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, teknik direktör Okan Buruk ile futbolcular İlkay Gündoğan ve Gabriel Sara da yer aldı. Görüşmenin ardından ise hediye takdiminde bulunuldu.

'ÜST ÜSTE BEŞİNCİ ŞAMPİYONLUĞUMUZU KUTLADIĞIMIZDA BURADA OLMANIZI İSTİYORUM'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray'ı çok seven birisi. Londra'da belediye başkanı. Kendisini burada ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Galatasaray fanatiği olması da bizim için büyük bir gurur vesilesi. Kendisine ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Sizi maçlarımızdan birine davet edeceğim. Ayrıca üst üste beşinci şampiyonluğumuzu kutladığımızda da burada olmanızı istiyorum. Beş yıl üst üste!" ifadelerini kullandı.

'BU BENİM İÇİN ADETA BİR HAYALİN GERÇEKLEŞMESİ GİBİ'

Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Londra Belediye Başkanı olduğunu belirten Sadiq Khan, "Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştiren ilk Londra Belediye Başkanı olmaktan inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Son üç, dört gün gerçekten harika geçti. İlk kez Antalya'da COP31'e katıldım. COP31'e Türkiye ev sahipliği yaptı. İstanbul'da da harika bir gün geçirdim ancak bir itirafta bulunmam gerekiyor. Tarihi ziyaretimin en sevdiğim kısmı Galatasaray stadyumuna gelmek oldu. Bu benim için adeta bir hayalin gerçekleşmesi gibi" dedi.

'GALATASARAY'IN ARSENAL'İ YENEREK UEFA KUPASI'NI KAZANDIĞINI İZLEMEK MUTLULUK VERMİŞTİ'

Galatasaray'a olan sevgisinin gençlik yıllarına dayandığını ifade eden Khan, "Sevdiğim ve hayranlık duyduğum takım Liverpool ancak gençlik yıllarımda idolüm Graeme Souness Galatasaray'a geldi ve o zamandan beri bu takımı destekliyorum. Galatasaray'ın Arsenal'i yenerek UEFA Kupası'nı kazandığını izlemek bana büyük mutluluk vermişti. Ardından Süper Kupa zaferi de geldi. Daha sonra rekorlar kıran futbolcu ve teknik direktörle tanışma fırsatı buldum. İlkay ve Gabriel'le, ayrıca başkanla da tanıştım. Başkana, bonservis bedeli olmadan, herhangi bir ücret talep etmeden takıma katılmaya hazır olduğumu söyledim. Bu yıl herhangi bir sakatlık yaşanırsa ben hazırım!" diye konuştu.

'LIVERPOOL'UN GALATASARAY İLE FİNALE KADAR KARŞILAŞMAMASINI UMUYORUM'

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına da değinen Khan, "Bence Şampiyonlar Ligi'nde işler iyi görünüyor. Eleme aşamasına kalacağımızı düşünüyorum. Liverpool'un Galatasaray ile finale kadar karşılaşmamasını umuyorum. Ancak bu yıl tarihe geçebiliriz: Üst üste beşinci şampiyonluk! Buraya geleceğim. Ben uğurlu bir tılsımım ve bu yüzden her şeyin güzel olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

'GALATASARAY TARAFTARLARI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA VAR'

Sarı-kırmızılı kulübün dünya genelindeki taraftar kitlesine dikkat çeken Khan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başkana şunu da söylemek isterim: Belki kendisi bunun farkında değildir ama bu röportajı izleyenler biliyor ki Galatasaray taraftarları yalnızca İstanbul'da ya da Türkiye'de değil, Londra'da ve dünyanın dört bir yanında da var. Londra'da bununla gurur duyuyorum. Londra'da Türk kökenli 500 binden fazla vatandaşımız var. Bunların arasında Belediye Başkan Yardımcısı Mete Çoban da bulunuyor. Onun birinci takımı Galatasaray, ikinci takımı ise Arsenal. Arsenal'i tuttuğu için onu affediyorum. Çünkü Mete, Galatasaray'ı destekliyor. İkimiz de bu muhteşem stadyumda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üst üste beşinci şampiyonluk için yeniden buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyorum."

OKAN BURUK: GALATASARAY BİR DÜNYA MARKASI

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise "Hayalim gerçek oldu diye konuya, stada giriş yaptı. Bundan önce tanımasak da sıcaklığı ve sempatikliğiyle hemen gönlümüzü kazandı. Bir de tabi ki Galatasaraylı olması. Yardımcısı Mete Bey de bir Türk ve o da çok iyi bir Galatasaraylı. Ben bu takımda oynamak istiyorum dedi. Serbest şekilde gelebilirim. Hatta üstüne para da veririm dedi. Güzel bir diyalog geçti. Tabi ki Galatasaray bir dünya markası. Kendisi de özellikle bunu belirtti. Londra'daki Galatasaray taraftarının sayısı, onların takıma desteği, Galatasaray'ın nasıl bir dünya markası olduğunu, sadece Türkiye'de değil, dünyada da çok fazla taraftarı olduğunu gösteriyor. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Arsenal galibiyetimiz var. O da Liverpool fanı olduğu için ona da ayrıca sevinmiş. Graeme Souness benimle beraber çalıştı. Onun çok sevdiği bir isim. Güzel bir gün oldu" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı