Lionel Messi'den bir destek daha! Duygu dolu mesajla depremzedeler için dünyaya çağrıda bulundu

Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı imzalı forma kampanyasına katılan Lionel Messi, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremde zarar görenler için paylaşım yaptı. Duygu dolu bir not yazan Arjantinli futbolcu, depremzedeler için bağış çağrısında bulundu.

Fransız Paris Saint-Germain takımının Arjantinli yıldızı Lionel Messi, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kalbinin depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

"KALBİM ONLARLA BİRLİKTE"

Lionel Messi, Türkiye'de yaşanan depremler nedeniyle etkilenen insanlar için bir mesaj paylaştı. Arjantinli yıldız, "Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen binlerce çocuk ve aileleri için çok üzücü günler. Kalbim onlarla birlikte. UNICEF çocukları korumak için depremin başından bu yana bölgede çalışıyor. Yardımlarınız çok önemli" açıklamasında bulundu. Messi paylaşımında bağış için bir link bıraktı.

FORMASINI GÖNDERDİ

Arjantinli futbolcu, Merih Demiral'ın başlattığı imzalı forma kampanyasına da destek verdi. Ronaldo, Bonucci ve Dybala formalarının satışından 5 milyon lira toplanmıştı.