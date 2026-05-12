Haberler

Lilian Thuram, futbolcuların ırkçılık konusunda söz alması gerektiğine inanıyor Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Fransız futbolcu Lilian Thuram, ırkçılığın futbol ve toplum üzerindeki yansımalarını değerlendirerek, futbolcuların bu konuda söz alarak toplumsal değişimin bir parçası olmaları gerektiğini ifade etti. Thuram, geçmişte yaşadığı ırkçılık deneyimlerini ve bu konuda atılması gereken adımları açıkladı.

Eski Fransız milli oyuncu Lilian Thuram, futbolcuların ırkçılığa karşı söz almaya teşvik edilmesi gerektiğini söyledi.

Thuram, Atatürk Kültür Merkezi'nde Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortaklığında düzenlenen ve küresel krizlerin temel nedenleri ile sömürgecilik mirasının ele alındığı "World Decolonization Forum" kapsamındaki oturumda açıklamalarda bulundu.

Irkçılığın köleliğin hikayesine ve tarihine bağlı olduğunu vurgulayan Thuram, "Guadeloupe gibi küçük bir adada doğdum. 9 yaşında Paris'e geldim, aslında 9 yaşında siyah olduğumu öğrendim ve ırkçılık sorunuyla 9 yaşında karşı karşıya geldim. Neden insanlar bana sınıfımda hakaret etmişti? Annem bana bunun cevabını verememişti. Aslında kolonizasyon bir ideolojiye bağlı ve beyazların üstünlüğüne dayanıyor. Daha düşük bir sınıfa ait olduğunu keşfediyorsun. Bu vizyonun çok negatif olduğunu görmüş olduğum için bu konuyla ilgileniyorum." ifadelerini kullandı.

İtalya'da oynadığı dönemde maruz kaldığı ırkçılığa değinen eski Fransız milli futbolcu, şöyle devam etti:

"Futbolu analiz ettiğimizde yaşanan ırkçılık toplumun tarihini anlatıyor, birbirinden bağımsız değil. Beni bu konuda sportif açıdan eğiten kişi Muhammed Ali oldu. Futboldaki ırkçılık da toplumdaki ırkçılığın bir yansıması. Futbolcuları söz almaya teşvik edecek politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Joseph-Antoine Bell adında bir kaleciye maç sırasında muzlar atılmıştı. Çocukken bu konu beni televizyonda izlerken çok yaralamıştı. İlk kez ırkçılıkla karşılaşmıştım. Bütün siyahlar böyle bir durumda kendini incinmiş hissediyor. Sonra profesyonel futbolcu oldum. İtalya'da da oynadım. Burada maçta bazı insanlar bana maymun hareketleri yapıyordu. Arkadaşlarımla ve yöneticilerle konuştuğumda bana bunun önemli olmadığını ve bu konuyla ilgilenmemem gerektiğini söylüyorlardı. Bunun üzerine çok fazla beyaz insan olduğunu ve onların ırkçılığın ne kadar şiddetli olduğunun farkında olmadıklarını gördüm. Bunun durmayacağını fark etmediklerini anladım."

İnsanların ırkçılıktaki şiddet seviyesini anlayamadığını vurgulayan Thuram, "Birisini öldürmeye kadar giden bir durumdan bahsediyoruz. Bu noktada gerçekçiliğe ihtiyacımız var. Herkes bu sorunun bir parçası, tıpkı çözümün bir parçası olduğumuz gibi. Sadece sporcuların ya da kamuya mal olmuş kişilerin bu mücadeleyi vermesi gerektiğini düşünmemeliyiz. Irkçılığa maruz kalan insanların bazı şeyleri söylemeye korktuğunu görüyoruz. Herkesin mücadele etmesi gerekiyor, değişimi ancak bu şekilde gerçekleştirebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burcu Köksal partimize katıldı, Afyonkarahisar için birlikte çalışacağız

Erdoğan'dan Burcu Köksal'ı mest eden sözler: Afyonkarahisar için...

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar

Burcu Köksal AK Parti'de! Rozetini Erdoğan taktı, ilk sözleri manidar
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞebnem Can:

Tamam, ırkçılık kötü bir şey, ama futbolcular niye her konuda ağız açıyor anlamıyorum. Bari cezalardan bahsetseler, bu tür davranışları yapanlara daha ağır yaptırımlar uygulansa fark ederdi.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYeliz Yazıcı:

Adamın dediği mantıklı ama ya! Benim zamanımda da vardı bunlar, hatta şimdi daha da kötü oldu! İnsanlar birbirlerine saygı görmüyorlar! Birbirlerini hakir görüyorlar!

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Ünek:

Ne bileyim ya, bu kadar tartışmaya değer mi gerçekten? Futbolcular futbol oynasın, başka işleriyle uğraşsınlar. Zaten ekonomi berbat, işsizlik artt, biz burada ırkçılık mı tartışıyoruz? Thuram'ın geçmişteki yaşantıları bizim sorunumuz değil.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Partili Tülay Hatimoğulları: Halkımızı alanlara davet ediyorum

Kürsüden çağrıda bulundu: Halkımızı alanlara davet ediyorum
Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı

Herkes yok pahasına elden çıkarmıştı: Getirisi bir haftada asgari ücreti solladı
Afyonkarahisar'da Burcu Köksal ile birlikte 8 belediye meclis üyesi daha AK Parti'ye geçti

İşte Afyonkarahisar'da isim isim AK Parti'ye geçenler
Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi

Bu köyde normal ölüm kalmadı: Önceden cennet gibiydi
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı

Merakla beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Eski milli futbolcu Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı

Nişantaşı’nda görüntülendi! Ağzını bıçak açmadı
Babanın sigara keyfi az daha can alıyordu! Evde yalnız bırakılan bebek 3. düştü

Babasının evde tek başına bıraktığı bebek 3. kattan düştü
Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarının tarihini açıkladı

Milyonların beklediği haber geldi! Cuma günü ortalık yanacak