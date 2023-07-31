Lapseki Belediyesi Plaj Voleybolu Turnuvası Sona Erdi

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen plaj voleybolu turnuvası sona erdi. Turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde Lapseki'nin yanı sıra Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Balıkesir, Ankara ve Rusya'dan gelen sporcular mücadele etti. Dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Lapseki Belediyesi tarafından düzenlenen plaj voleybolu turnuvası sona erdi.

Belediye tarafından 1996'dan bu yana düzenlenen turnuvada kadınlar ve erkekler kategorilerinde Lapseki'nin yanı sıra Çanakkale, İstanbul, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Balıkesir, Ankara ve Rusya'dan gelen sporcular mücadele etti.

18 erkek ve 15 kadın takımının katıldığı, 3 gün süren turnuvada 66 sporcu ter döktü.

Turnuvada kadın takımları 28, erkek takımları ise toplam 34 maç yaptı.

Kadınlarda birinciliği Kübra Tanrıkulu ve Medine Korkmaz, ikinciliği Naz Yılancı ve Melis Özkanca, üçüncülüğü Gözde Kılıç ve Fatma Beyaz elde etti.

Erkeklerde ise Batuhan Cengiz Atalay ve Tarık Gül birinciliği, Nuri Şahin ve İbrahim Çadır ikinciliği, Kirill Shapovalenko ve Aleksandr Matveev de üçüncülüğü kazandı.

Dereceye giren takımlara ödülleri Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Aynur Bozkurt, MHP Belediye Meclis Üyesi Derya Doğan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve MHP İlçe Başkanı Hüseyin Doğan verdi.

Belediye Başkanı Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, "Başta plaj voleybol komitemiz olmak üzere hem hakemlerimize, voleybol hocalarımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Bu sene 23'üncü düzenlediğimiz turnuvamızı geçen sene söz verdiğimiz gibi yeni kordonda gerçekleştirdik. Çok şükür herhangi bir sakatlık, sıkıntı yaşamadan keyifli bol seyircili bir turnuva gerçekleştirdik. Yeni yerimiz olduğu için ufak tefek eksiklerimiz olabilir bunları da düzelteceğiz. Plaj voleybol turnuvamıza katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.