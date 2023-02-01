Tek bir önceliği var! Yeni MHK Başkanı Lale Orta'nın ilk hedefi çok net

Prof. Dr. Lale Orta başkanlığındaki yeni Merkez Hakem Kurulu, göreve başladı. TFF Yönetim Kurulu'nun huzurunda gerçekleştirilen yemin törenin ardından konuşan MHK Başkanı Lale Orta, 29 Ocak 2023 tarihinde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Yönetim Kurulu'nun teveccühü ile Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak atandığını hatırlatarak, "Öncelikle kendilerine teşekkür ediyorum. Kurulumuzu; futbol kamuoyunun, hakem camiasındaki hizmetleriyle yakından tanıdığı tecrübeli isimlerden ve başarılı hakemlik geçmişleriyle Türk hakemliğine katkı sağlamış, birikimleriyle kurulumuza dinamizm katacağınıza inandığımız isimlerden oluşturduk. Bizden önce görev yapan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederek göreve başlamak isterim. Hakem camiasının her ferdinin desteğine, olumlu katkılarına ihtiyacımız var. Futbolun tüm paydaşlarının, hakem camiasının her ferdinin desteğine, olumlu katkılarına ihtiyacımız var" dedi.

"ÖNCELİĞİMİZ HUZUR VE GÜVEN ORTAMI SAĞLAMAK"

Yeni görevi hakkında konuşan Orta, "Önceliğimiz hakemlerimizin üst düzey performans göstermelerini sağlayacak huzur ve güven ortamını oluşturmak" dedi. Sezon ortasında göreve başladıklarının ve devre arası hakem kampının henüz tamamlandığını kaydeden Orta, "Öncelikli amacımız, hakemlerimizin sezon sonuna kadar çıkacakları tüm müsabakalarda üst düzey performans göstermelerini sağlayacak huzur ve güven ortamını oluşturmak. Bu süreçte yapacağımız dokunuşlarla sizlere ileride yapacaklarımızla ilgili olumlu fikirler vermeye çalışacağız. Önümüzdeki dönemde hep birlikte hakemliğin geleceği için önemli çalışmalar yapmayı ve bugün elde edilecek olumlu havayla Türk hakemliğiyle ilgili büyük hayallerimizin kamuoyu nezdinde kabul görmesi için uğraş vereceğiz. Birikimi olan, deneyimli hakem kökenli bir kuruluz. Türk hakemliğinin güçlü yönlerini, zayıf yönlerini, sıkıntılı alanları, kamuoyunun beklentilerini, hakemler üzerinden yaşanan tartışmaları biliyoruz. Bize verilen bu görevde; futbolun tüm paydaşlarının bizlere sağlayacağı desteği çok önemsiyoruz" şeklinde konuştu.

"HAKEM DEĞİL FUTBOL KONUŞULSUN"

Kendilerinden nelerin beklendiğine de değinen Orta, "Hataları en aza indirgemek için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. Güzel şeyler başaracaklarının azmi ve inancını taşıdıklarının altını çizen Lale Orta, "Türkiye'de hakemin değil, futbolun konuşulması önceliğimizdir. Hakemlerimizin sahadaki başarısının Türk futbolunun marka değerine önemli katkı sağlayacağının farkındayız. Hataları en aza indirgemek için çaba göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hakemlerimizi daha eğitimli, donanımlı, fiziksel ve mental açıdan daha güçlü hale getirecek çalışmalar yapacağız. Türk hakemliğinin dünya arenasında daha iyi yerlerde temsil edilmesi için çabalayacağız. İsimler sembol, Türk hakemliğinin sürekli başarısı hedefimiz olacak" diye konuştu.

"BU GÖREVİN ÇOK ANLAMLI VE ÖNEMLİ OLDUĞUNUN BİLİNCİNDEYİM"

Kadınların neler yapabileceğine de değinen Orta, "Bu göreve getirilmem, toplumun tüm alanında Türk kadınının neler yapabileceğiyle ilgili önemli bir mesajdır" dedi. Cumhuriyetin 100. yılında bir kadın olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'na atayarak kendisini bu göreve layık gören TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna bir kez daha teşekkür eden Orta, "Bu görevin çok anlamlı ve önemli olduğunun bilincindeyim. Sadece futbol sahalarında değil, sporun tüm alanlarında, toplumun tüm alanında Türk kadınının neler yapabileceğiyle ilgili önemli bir mesajdır. Bu değerli vizyona sahip yöneticilerle çalışma fırsatı bulduğum için kendimi şanslı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE ÇOK ÇALIŞCAĞIZ VE HAKEM CAMİASINI ÇOK DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ"

Merkez Hakem Kurulu'ndaki herkese görevi kabul ettikleri için teşekkür eden Lale Orta, sözlerini şöyle tamamladı, "Birlikte başarıya ulaşacağımıza inancım tamdır. Hakem arkadaşlarımız bilsinler ki, onlarla iyi bir iletişim ve dayanışma içerisinde olacağız. Birlikte çok çalışacağız ve hakem camiasını daha iyi yerlere taşıyacağız. Öncelikli işlerimizi yoluna soktuktan sonra sizlerle gelecek vizyonumuzla ilgili çok önemli bilgiler paylaşacağız."

Prof. Dr. Lale Orta (Başkan, PMİK Başkanı ve VAR Sorumlusu)

Tolga Özkalfa (Başkan Vekili, PMİK Üyesi, VAR ve 4. Bölge Sorumlusu)

Ahmet İbanoğlu (PMİK Üyesi, 5. Bölge ve 8. Bölge Sorumlusu)

Cemalettin Ali Kunak (PMİK Üyesi, 3. Bölge, 8. Bölge ve BAL Sorumlusu)

Prof. Dr. Ali Kızılet (EPAK Başkanı, Plaj ve Futsal Sorumlusu)

Sadettin Güler (1.Bölge, 2. Bölge ve Gözlemci İşleri Sorumlusu)

Süleyman Abay (1.Bölge ve 2. Bölge Sorumlusu)

Hamza Mısır (6. Bölge Sorumlusu)

Aynur Aysun Akar (7. Bölge ve Kadın Futbol Sorumlusu)