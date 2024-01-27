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La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın galibi Villarreal

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İspanya La Liga'nın 22. haftasında Barcelona sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta 3-2 öne geçmesine rağmen son dakikalarda yediği gollerle Villarreal'e 5-3 mağlup oldu.

La Liga 21. hafta maçında Barcelona ile Villarreal kozlarını paylaştı. Barcelona'nın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Villareal 5-3 kazandı.

BARCELONA 2-0 GERİYE DÜŞTÜ

Konuk takım Villarreal, 41. dakikada Gerard Moreno, 54. dakikada Ilias Akhomach ile 2-0 öne geçti. Barcelona'da 60. dakikada sahneye çıkan İlkay Gündoğan farkı bire indirdi. İlkay'ın golünün ardından baskısını artıran Barcelona, 68. dakikada Pedri ile skoru dengeledi. Barcelona, 71. dakikada Beşiktaş'tan Villarreal'e transfer olan Eric Bailly'nin kendi kalesine attığı golle 11 dakika içerisinde 2-0'dan 3-2 öne geçti.

La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın galibi Villarreal

La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın galibi Villarreal

VILLARREAL'DEN İNANILMAZ GERİ DÖNÜŞ

Kıran kırana geçen maçın 84. dakikasında sahneye çıkan Gonçalo Guedes, Barcelona ağlarını sarsarak skoru 3-3 yaptı. Karşılaşmada uzatmaların son dakikaları oynanırken Villarreal baskısını artırdı. Dakika 90+9'da sahneye çıkan Sörloth, Villarreal'i tekrar öne geçirdi. Maçta son sözü Jose Morales söyledi. Dakikalar 90+12'yi gösterdiğinde sahne alan Morales takımının beşinci golünü atarak Villarreal'e galibiyeti getirdi.

La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın galibi Villarreal

La Liga alev alev! 8 gollü çılgın maçın galibi Villarreal

Kaynak: Haberler.com / Spor

Villarreal Barcelona La Liga Futbol Spor Haberler Son Dakika

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