Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe kaydetti. Gecenin dikkat çeken diğer maçında Manchester City, deplasmanda Sevilla'yı 4-0 yenerken, Real Madrid ise İskoçya'da Celtic'i 3-0'lık skorla geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu gece oynanan maçlarla başladı. Gecenin mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Juventus, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

MBAPPE SAHNEYE ÇIKTI

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 22. dakikada Mbappe getirdi. Juventus'un tek golü ise 53. dakikada Weston McKennie'den geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona 3 puanla başladı. Allegri yönetimindeki Juventus ise grubun en zorlu deplasmanından eli boş döndü.

REAL MADRID 2. YARI AÇILDI

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında ise Real Madrid, deplasmanda Celtic'i 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikad Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.

MANCHESTER CITY ÇOK RAHAT

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise G Grubu'nda Manchester City, Sevilla'ya konuk oldu. İngiliz devi mücadeleyi 4-0 kazanırken galibiyeti getiren goller 20 ve 67. dakikada Haaland, 58. dakikada Foden, 90+2. dakikada ise Dias'tan geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları şöyle:

E GRUBU

Salzburg 1-1 Milan

Zagreb 1-0 Chelsea

F GRUBU

Celtic 0-3 Real Madrid

Leipzig 1-4 Shakhtar

G GRUBU

Borussia Dortmund 3-0 Kopenhag

Sevilla 0-4 Manchester City

H GRUBU