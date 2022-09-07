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Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Spor Haberleri

Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain, sahasında Juventus'u 2-1 mağlup etti. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri Kylian Mbappe kaydetti. Gecenin dikkat çeken diğer maçında Manchester City, deplasmanda Sevilla'yı 4-0 yenerken, Real Madrid ise İskoçya'da Celtic'i 3-0'lık skorla geçti.

Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu bu gece oynanan maçlarla başladı. Gecenin mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Juventus, Parc des Princes'de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Paris Saint-Germain'e galibiyeti getiren golleri 5 ve 22. dakikada Mbappe getirdi. Juventus'un tek golü ise 53. dakikada Weston McKennie'den geldi. Mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanan PSG, Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezona 3 puanla başladı. Allegri yönetimindeki Juventus ise grubun en zorlu deplasmanından eli boş döndü.

Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi F Grubu maçında ise Real Madrid, deplasmanda Celtic'i 3-0 mağlup etti. Eflatun-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Vinicius Junior, 60. dakikad Luka Modric ve 77. dakikada Eden Hazard kaydetti.

Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Gecenin dikkat çeken bir diğer maçında ise G Grubu'nda Manchester City, Sevilla'ya konuk oldu. İngiliz devi mücadeleyi 4-0 kazanırken galibiyeti getiren goller 20 ve 67. dakikada Haaland, 58. dakikada Foden, 90+2. dakikada ise Dias'tan geldi.

Kylian Mbappe, Juventus'u tek başına yıktı! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin tüm sonuçları şöyle:

  • Salzburg 1-1 Milan
  • Zagreb 1-0 Chelsea

  • Celtic 0-3 Real Madrid
  • Leipzig 1-4 Shakhtar

  • Borussia Dortmund 3-0 Kopenhag
  • Sevilla 0-4 Manchester City

  • Benfica 2-0 M. Haifa
  • PSG 2-1 Juventus
Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain Kylian Mbappe Real Madrid Juventus Chelsea Spor Haberler

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