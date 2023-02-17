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Kuzey Kıbrıslı minik voleybolculara mezar olan İsias Otel'in sahipleri ve yönetimi tutuklandı

Spor Haberleri

Kuzey Kıbrıslı minik voleybolculara mezar olan İsias Otel'in sahipleri ve yönetimi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında kalan Kuzey Kıbrıslı Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden çocuk voleybolcuların yer aldığı kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde yıkılan İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

Kahramanmaraş merkez üslü depremde, Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. KKTC'den gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur ruh rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kuzey Kıbrıslı minik voleybolculara mezar olan İsias Otel'in sahipleri ve yönetimi tutuklandı

Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2'si kadın toplam 6 kişi, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Kuzey Kıbrıslı minik voleybolculara mezar olan İsias Otel'in sahipleri ve yönetimi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

Kuzey Kıbrıslı minik voleybolculara mezar olan İsias Otel'in sahipleri ve yönetimi tutuklandı

Toplam 39 kişilik kafileden 12-14 yaşlarında 25 sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür yardımcısı ve 2 antrenör bulunuyordu. Enkazdan sadece 4 veli ve 1 müdür yardımcısı kurtulabildi.

Kuzey Kıbrıslı minik voleybolculara mezar olan İsias Otel'in sahipleri ve yönetimi tutuklandı

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsas Otel'in sahiplerinden şikayetçi olduklarını, olumlu geri dönüş aldıklarını açıklamıştı.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

voleybol Adıyaman Deprem Spor Haberler

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