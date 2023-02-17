Kuzey Kıbrıslı minik voleybolculara mezar olan İsias Otel'in sahipleri ve yönetimi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Adıyaman'daki İsias Otel'in enkazında kalan Kuzey Kıbrıslı Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden çocuk voleybolcuların yer aldığı kafileden 35 kişi hayatını kaybetmişti. Depremde yıkılan İsias Otel'in sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

Kahramanmaraş merkez üslü depremde, Adıyaman'da bulunan 10 katlı İsias Otel çökmüş, yaklaşık 100 kişi göçük altında kalmıştı. KKTC'den gelen öğrenciler, aileleri ve öğretmenlerden oluşan 35 kişi ile 30 tur ruh rehberinin hayatını kaybettiği otel ile ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

2'Sİ KADIN 6 KİŞİ, ADIYAM ADLİYESİ'NE SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili otel sorumluları Ulviye Bozkurt, Şule Özbek, Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt, Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan 2'si kadın toplam 6 kişi, Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

İSİAS OTEL'İN SAHİPLERİ VE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

Adıyaman'da depremde yıkılan İsias Otelin sahipleri ve yöneticileri Ahmet, Mehmet Fatih ve Efe Bozkurt tutuklandı.

4 KİŞİ KURTULDU

Toplam 39 kişilik kafileden 12-14 yaşlarında 25 sporcu, 9 veli, 1 öğretmen, 2 müdür yardımcısı ve 2 antrenör bulunuyordu. Enkazdan sadece 4 veli ve 1 müdür yardımcısı kurtulabildi.

ŞİKAYETÇİ OLMUŞLARDI

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsas Otel'in sahiplerinden şikayetçi olduklarını, olumlu geri dönüş aldıklarını açıklamıştı.