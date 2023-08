Kuyucak'ta yüzme kursları madalya töreni ve gösterilerle son buldu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tamamlanan yüzme kursları düzenlenen gösteriler ve madalya töreni ile sona erdi.

Kuyucak Kaymakamlığı, Kuyucak Belediyesi, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'nün ortaklaşa olarak düzenlediği yaz dönemi yüzme kursları yıl sonu gösterisi, yüzme yarışları ve toplu madalya töreni ile son buldu. Yoğun katılımla gerçekleşen yıl sonu gösterilerinde, kursiyer öğrenciler kurslarda öğrendiklerini sergiledi. Geleneksel hale gelen yüzme yarışları ve gösterilerin ardından dereceye giren öğrencilere madalyaları protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Ayrıca atletizm, karate ve diğer branşlarda Türkiye derecesi elde eden sporculara da çeyrek altın ve çeşitli hediyeler verildi. Etkinliklere; Kuyucak kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi, Belediye Başkanı Mehmet Çömden, İlçe Jandarma Komutan Vekili Ramada Özer, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Hacı Ali Katman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Karadağ, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Saygı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Bacaksız ve AK Parti Kuyucak İlçe Başkanı Ali Güçlü ile çocukların aileleri katıldı.

"Kuyucak'ta açılan 127 kursa 4 bin 380 kursiyer katıldı"

Kuyucak Belediyesi Gençlik Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinlikte açılış konuşmasını yapan Kuyucak Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Abdullah Saygı, "Kuyucak Halk Eğitimi Merkezince 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında kursiyerlerimizin kültürel, sosyal, sportif ve kişisel gelişimlerini hedefleyen 127 adet kurs açılmış olup bu kurslarımıza 4 bin 380 kursiyerimiz katılmıştır. Yüzme kurslarımızda Kuyucak 122 ve Horsunlu 72 olmak üzere toplam 194 öğrencimize kurs verilmiştir. 2023 Yaz döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan 'Okullarda Yaz Etkinlikleri' projesi ile öğrencilerimizin kişisel gelişimlerini sağlamak, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda beceri kazanmaları amacıyla; İlçemiz okullarında ve halk eğitimi merkezimizde, belediye başkanlığı işbirliği halinde hem çocuklarımıza hem de yetişkinlere yönelik çeşitli faaliyet ve kurslar düzenlenmiştir. Tabii ki bu kurslarımız içinde öğrencilerimiz tarafından heyecanla beklenen ve büyük ilgi gören yüzme kursuydu. Hepimiz biliyoruz ki, Bireylerin yaşamlarını sağlıklı bir şekilde sürdürmelerinde sporun yeri ve önemi çok büyüktür" dedi.

"Kuyucak'ın çocukları çok şanslı"

Kuyucak Belediye Başkanı Mehmet Çömden, Kuyucaklı çocuklara seslenerek; "Sevgili çocuklar sizler, son derece bakımlı, temiz, hijyen bir havuzda usta öğretici öğretmenlerinizle beraber yüzmeyi öğrendiğiniz için çok şanslısınız. Kuyucak ilçe merkezimiz ve tüm mahallelerimizde boğulma vakalarının olmaması için biz ilk olarak 2007 yılında Pamukören'de 2018 yılında Kuyucak merkezde ve 2022 yılında Horsunlu Mahallemizde havuz yüzme tesislerimizi hizmete açtık. Yüzme kurslarımız ile öğrencilerimizin yaz aylarında okulların kapanmasından sonra bedensel ve fiziksel olarak sağlıklı bir tatil geçirebilmelerine, yüzmeyi bilimsel olarak öğrenmelerine imkan sağlıyoruz. Sabahtan öğrencilerimize yönelik kurslarımızın olduğu havuzlarımız öğleden sonra vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. 2018 yılında yarı olimpik yüzme havuzu, basketbol, voleybol, tenis kortu, halı saha amfitiyatro, sergi alanı, uzaktan eğitim sınıfı ve yürüyüş yolu ile gençlerimize her türlü aktivitelere katılabilecekleri içinde bulunduğumuz bu sosyal tesisimizi hizmete açtık. Bu tesisler ile çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip onların bütün spor dallarında milli sporcular olmalarını hedefliyoruz. Yetenekli çocuklarımızı bu kurslara getiren siz ailelerine annelerine, babalarına, ninelerine, dedelerine ben çok teşekkür ediyorum. Sizler de kurs boyunca her gün çocuklarınızın başında buraya geldiniz gittiniz. Bu yıl Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri'nde 199 çocuğumuz, Horsunlu Sosyal Tesisleri'nde ise 92 çocuğumuz yüzme kursundan faydalandı. 2016 - 2023 yılları arasında Pamukören, Kuyucak ve Horsunlu Yüzme Havuzu ve Tesislerimizde 2 bine yakın öğrencimizin yüzme öğrenmesini sağladık. Yüzme kurslarının yanı sıra resim, drama, satranç, voleybol, futbol ve tenis kursları da tesislerimizde faaliyet alanına alınmıştır. Yaklaşık 500 lisanslı sporcusu bulunan Kuyucak Belediyespor Kulübümüzde voleybol, hentbol, güreş, karate, tekvando, atletizm, masa tenisi, tenis, jimnastik ve oryantiring branşlarında eğitimlerimiz devam ediyor. İnşallah ilçemizi her yönüyle, sosyal tesisleriyle Ege'nin İncisi yapma yolunda gayretli bir şekilde belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Pamukören Yüzme Havuzumuz Jeotermal enerji ile ısıtılarak 12 ay boyunca gençlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet verecek. Bu vesileyle çocuklarımızın yüzme branşında yıl boyunca eğitim alarak yüzme sporunda da başarılara imza atmalarını hedefliyoruz" dedi.

"Örneğine az rastlanır birliktelik var"

Kuyucak Kaymakamı Fehmi Sinan Niyazi de konuşmasında, "Yerel idare sizlerin sayesinde çok iyi çalışıyor. Sizlerin de destekleri ile yerel yönetimler tarafından kamu hizmetleri halkın hizmetine sunuluyor. Kaymakamlık ve yerel idarelerin birlikte çalışması hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasına vesile oluyor. Bunun örneklerine az rastlanır. Bunun için büyük emek ve iyi bir organizasyon gerekir. En önemlisi sizlerin takdiri gerekir ki bu sayede emekler boşa gitmez ve hizmet edenlere şevk verir" dedi. - AYDIN