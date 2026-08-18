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Kütahyalı Elif Kaya Savate Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı

Kütahyalı Elif Kaya Savate Şampiyonasında Altın Madalya Kazandı
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Kütahyalı genç sporcu Elif Kaya, Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası’nda gösterdiği başarılı performansla altın madalyanın sahibi oldu ve milli takım kadrosuna seçildi.

Kütahyalı genç sporcu Elif Kaya, Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası'nda gösterdiği başarılı performansla altın madalyanın sahibi oldu ve milli takım kadrosuna seçildi.

Çankırı Orhan Saka Spor Salonu'nda 13-16 Ağustos 2026 tarihleri arasında düzenlenen Türkiye Savate Gençler Combat Şampiyonası'nda Kütahya'yı Ahmet Arabacı Spor Kulübü sporcuları Elif Kaya ve Berkan Süer temsil etti. Kafilede idareci Ahmet Arabacı ile antrenör Fatma Çakır da yer aldı.

Şampiyonada başarılı bir mücadele ortaya koyan Elif Kaya, yarı final karşılaşmasını nakavtla kazanarak finale yükseldi. Finalde daha önce milli takım forması giymiş Ebrar Rabia Çakır'ı da mağlup eden Kaya, altın madalyaya uzandı. Bu önemli başarıyla birlikte Elif Kaya, 24-26 Eylül 2026 tarihlerinde Bulgaristan'da düzenlenecek Avrupa Gençler Büyükler Combat Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere milli takım yolunda önemli bir adım attı. 12 Ağustos'ta gerçekleştirilen Büyükler Assaut Milli Takım seçmelerinde mücadele eden Berkan Süer ise 60 kilogramda karşılaştığı müsabakada savate tekniklerinin yeterince kullanılmaması nedeniyle rakibiyle birlikte diskalifiye edildi. Antrenör Fatma Çakır'ın disiplinli çalışmalarıyla hazırlanan Elif Kaya'nın elde ettiği şampiyonluk, Kütahya'nın savate branşındaki başarısına yeni bir gurur daha ekledi.

Kütahya kafilesi, Savate Koordinatörü Satılmış Kibaroğlu, Savate Yurtiçi Koordinatörü ve Milli Takım Teknik Direktörü Hakan Kibaroğlu ile teknik ekibe teşekkürlerini iletirken, Elif Kaya'ya Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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