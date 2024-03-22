Kütahya'da Ahteri İmam Hatip Ortaokulu kızları okul sporları oryantring müsabakalarında il şampiyonu oldu
Kütahya'da, okul sporları oryantring müsabakaları küçükler kategorisinde, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu kızları il şampiyonu oldu.
Okul Sporları Oryantring il müsabakaları küçükler kategorisinde, Ahteri İmam Hatip Ortaokulu kızları, il şampiyonu olurken, küçük erkekler ferdi müsabakalarda Kamil Eren Koktay, Kütahya üçüncüsü oldu. Şampiyon kızlar, bölge şampiyonasında Kütahya'yı temsil edecek.
Okul Müdürü Kazım Gündüz, başarılarından dolayı Beden Eğitimi Öğretmeni İbrahim Edhem Efe'yi ve öğrencileri tebrik etti. - KÜTAHYA