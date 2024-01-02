Kuşadasıspor Transferlere Devam Ediyor

Türkiye Futbol Federasyonu 3'üncü ligte yer alan ve rotasını şampiyonluk olarak belirleyen Kuşadasıspor, devre arasında transferlerle başladı.

TFF 3. Ligte 3'üncü sırada yer alan Kuşadasıspor, devre arası sürecini iyi değerlendiriyor. Geçtiğimiz ay yapılan kongrede Başkan seçilen Ferdi Zenginoğlu öncülüğünde siyah beyazlı ekip, transfer sürecine hızlı başladı. Darıca Gençlerbirliği'nden tecrübeli oyuncu Yunus Emre Karaman'ı renklerine bağlayan Kuşadasıspor, bugünde Batman Petrolspor'dan gol kralı Aykut Çift'i transfer etti. Ligde parolasını şampiyonluk olarak hedefleyen Kuşadası, iddialı bir kadro ile ikinci devreye başlamak istiyor.

Kuşadasıspor Kulüp Başkanı Ferdi Zenginoğlu yaptığı açıklamada, "Devre arasına liderin az bir puan farkı gerisinde girdik. Teknik heyetimizle ve menajerlerimizle yaptığımız görüşmeler sonucu transfer sürecine başlamış bulunuyoruz. Batman Petrolspor'dan gol kralı Aykut Çift'i renklerimize bağladık. Geçtiğimiz günlerde de tecrübeli oyuncu olan Yunus Emre Karaman'ı da getirdik. Taraftarlarımız hiç şüphe etmesin ikinci yarıda bambaşka bir Kuşadasıspor izleyecekler. Destekleri için de Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Takımımız şu anda Antalya'da kampta. Hergün çift idman ve hazırlık maçları oynayacaklar" dedi.

Anasponsor ve Kulüp Yöneticisi Şakir Eviz ise "İkinci devreye bomba gibi başlamak istiyoruz. Kuşadasıspor'un 8 yıldır anasponsorluğunu üstleniyorum. Elimden gelenin çok daha fazlasını yapacağımızdan halkımızın şüphesi olmasın" dedi. - AYDIN