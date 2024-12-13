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Kuralar çekildi! İşte millilerin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri

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A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri E Grubu'ndaki ilk rakibi İspanya-Hollanda maçının galibi olacak. Millilerin diğer rakipleri ise Gürcistan ve Bulgaristan oldu. Her grupta ilk 2'ye girenler doğrudan organizasyona katılma hakkı elde edecek. İkinciler ise play-off'a kalacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın kura çekimi FIFA'nın İsviçre'deki merkezinde gerçekleşti.

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin kura çekimine 54 ülke katıldı. Kura çekiminin ardından 6'sı 5 takımlı, 6'sı ise 4 takımlı toplam 12 grupta yer alan ülkeler belli oldu.

A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde E Grubu'nda yer alacak. Gruptaki ilk rakibimiz Hollanda- İspanya maçının galibi olacak.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşli gruplarda ilk maçlar mart ayında oynanırken, 4'lü gruplarda karşılaşmalar eylül ayında başlayacak. Ülkeler, gruptaki her rakibiyle iç saha ve deplasmanda olmak üzere toplam ikişer maç oynayacak. Avrupa eleme grubu karşılaşmaları 2025'in kasım ayında sona erecek.

AVRUPA'DAN 16 TAKIM

Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na 48 ülke katılacak. Avrupa elemelerinde gruplarını lider tamamlayan 12 takım, doğrudan Dünya Kupası'na katılım hakkını elde edecek. Son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla, toplam 16 takım play-off maçları yapacak. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ'NDE TÜM EŞLEŞMELER

A Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Slovakya - Kuzey İrlanda - Lüksemburg

B Grubu: İsviçre - İsveç - Slovenya - Kosova

C Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Yunanistan - İskoçya - Belarus

D Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Çekya - İzlanda - Azerbaycan

E Grubu: İspanya/ Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - TÜRKİYE - Gürcistan - Bulgaristan

F Grubu: Portekiz/Danimarka Uluslar Ligi Çeyrek Final galibi - Macaristan - İrlanda Cumhuriyeti

G Grubu: İspanya/Hollanda Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Polonya - Finlandiya - Litvanya

H Grubu: Avusturya - Romanya - Bosna Hersek - Kıbrıs Rum Kesimi

I Grubu: Almanya/İtalya Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Norveç - İsrail - Estonya

J Grubu: Belçika - Galler - Kuzey Makedonya - Kazakistan

K Grubu: İngiltere - Sırbistan - Arnavutluk

L Grubu: Fransa/Hırvatistan Uluslar Ligi Çeyrek Final mağlubu - Çekya - Karadağ

Kuralar çekildi! İşte millilerin Dünya Kupası elemelerindeki rakipleri
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