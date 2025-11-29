Haberler

Kupa maçı savaş alanına döndü! Tam 17 kırmızı kart çıktı

Güncelleme:
Bolivya Kupası çeyrek finalinde Real Oruro ile Blooming arasında gerçekleşen maçta büyük bir kavga patlak verdi. Maçın bitiş düdüğüyle sahada yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu olaylar yaşandı ve toplamda 17 kırmızı kart çıktı. Bolivya Futbol Federasyonu, olaylarla ilgili geniş kapsamlı bir disiplin soruşturması başlattı. Olaylara karışan oyuncu ve teknik ekiplerle ilgili ağır yaptırımlar gündemde.

  • Bolivya Kupası çeyrek final maçında Real Oruro ve Blooming takımları arasında maç sonrası kavga çıktı.
  • Kavga sırasında hakem tarafından toplam 17 kırmızı kart verildi.
  • Bolivya Futbol Federasyonu olaylarla ilgili disiplin soruşturması başlattı.

ÇEYREK FİNAL MAÇI KABUSA DÖNDÜ

Bolivya Kupası çeyrek final rövanşında Real Oruro ile Blooming'in karşı karşıya geldiği mücadele, futbol tarihine skandal bir olayla geçti. 2-2 biten karşılaşmanın ardından sahada tansiyon bir anda yükseldi. Blooming, toplam skorla yarı finale yükselirken iki takımın oyuncuları ve teknik ekipleri bir anda birbirine girdi.

TEKMELER, YUMRUKLAR… SAHA RİNGE DÖNDÜ

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte yeşil saha adeta savaş alanına döndü. Oyuncuların birbirine girdiği anlarda teknik ekipler de kavgaya dahil oldu. Olayları kontrol edemeyen hakem, raporuna göre toplam 17 kırmızı kart çıkardı. 11 futbolcu ve 6 teknik ekip üyesi oyun dışı bırakıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bolivya Futbol Federasyonu, maç sonrası yaşanan skandalın ardından geniş kapsamlı bir disiplin soruşturması başlattı. Olaylara karışan oyuncu ve teknik ekiplerle ilgili ağır yaptırımlar gündemde.

Maçın önüne geçen olaydan kareler;

500

