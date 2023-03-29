Kuntz'un Hırvatistan maçının bitmesiyle saha içinde yaptığına tepkiler çığ gibi: Derhal istifa et
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EURO 2024 Elemeleri D Grubu 2. maçında A Milli Takım, Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından tribünler TFF'yi istifaya çağırırken, teknik direktör Stefan Kuntz'un gülerek Hırvat futbolcularla sarılması dikkat çekti. Sosyal medyada Alman hocaya sert tepki gösterilirken taraftarlar, Alman hocayı istifaya çağırdı
A Milli Takım, Bursa'da oynanan EURO 2024 Elemeler maçında Hırvatistan'a 2-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlı ekibin teknik direktörü Stefan Kuntz'un karşılaşmanın ardından tavırları ise tepki çekti.
GÜLEREK HIRVATLARA SARILDI
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Hırvatistan'a 2-0 kaybettiğimiz maçın ardından gülerek Hırvat futbolculara sarıldı ve tebrik etti. Alman hocanın mutlu görünen yüz ifadesi ise büyük eleştiri aldı.
KUNTZ İSTİFAYA ÇAĞRILDI
Sosyal medyada Alman hocayı hedef alan binlerce paylaşım yapıldı. Türk futbolseverler, Stefan Kuntz'un maç sonu mutlu gözükmesine tepki gösterirken, Alman hocayı istifaya çağırdı.