Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, geçen yıl Slovenya'nın Olimpija Ljubljana kulübünden transfer ettiği orta saha oyuncusu Svit Seslar için ödemesi gereken bonservis bedelinin 3. taksitini yatırmadığı için FIFA nezdinde mahkemeye verildi.

KÜME DÜŞÜRÜLMESİ BİLE GÜNDEME GELEBİLİR

Olimpija Ljubljana Kulübü Başkanı Adam Delius, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz, Olimpija Ljubljana Kulübü olarak gerekli toleransı gösterdik. 31 Mayıs 2024'te ödenmesi gereken 400 bin euro ve devamında alacağımız 1 milyon 200 bin euro için hukuki süreç devam ediyor. Ödeme yapılmaması halinde Eyüpspor'un bir alt lige düşürülmesi bile gündeme gelebilir. FIFA, katı fakat adil kuralları olan bir kurumdur" dedi.

2 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

2 milyon euro bonservis bedeliyle 2023 yazında transfer edilen 22 yaşındaki Svit Seslar, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 maça çıktı. Seslar, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist üretti. Sloven futbolcunun İstanbul ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.