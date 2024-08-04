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Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, 2023 yazında Sloven ekibi Olimpija Ljubljana'dan 2 milyon euroya transfer ettiği 22 yaşındaki futbolcu Svit Seslar için ödemesi gereken bonservis bedelinin 400 bin euroluk 3. taksitini yatırmadığı için FIFA'ya şikayet edildi. Söz konusu ödemenin yapılmaması halinde İstanbul ekibinin bir alt lige düşürülmesi bile gündeme gelebilir.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Eyüpspor, geçen yıl Slovenya'nın Olimpija Ljubljana kulübünden transfer ettiği orta saha oyuncusu Svit Seslar için ödemesi gereken bonservis bedelinin 3. taksitini yatırmadığı için FIFA nezdinde mahkemeye verildi.

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

KÜME DÜŞÜRÜLMESİ BİLE GÜNDEME GELEBİLİR

Olimpija Ljubljana Kulübü Başkanı Adam Delius, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Biz, Olimpija Ljubljana Kulübü olarak gerekli toleransı gösterdik. 31 Mayıs 2024'te ödenmesi gereken 400 bin euro ve devamında alacağımız 1 milyon 200 bin euro için hukuki süreç devam ediyor. Ödeme yapılmaması halinde Eyüpspor'un bir alt lige düşürülmesi bile gündeme gelebilir. FIFA, katı fakat adil kuralları olan bir kurumdur" dedi.

Küme düşürülmesi bile gündemde! Süper Lig'in yeni takımı Eyüpspor'u FIFA'ya şikayet ettiler

2 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

2 milyon euro bonservis bedeliyle 2023 yazında transfer edilen 22 yaşındaki Svit Seslar, geçen sezon Eyüpspor formasıyla 22 maça çıktı. Seslar, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asist üretti. Sloven futbolcunun İstanbul ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Ljubljana İstanbul Eyüpspor Eyüpspor Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (12)

VOLKAN POLAT null:

Gs abisine söylesin o öder. Bu sezon gs-Eyüp maçlarına iyi bakın.

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Melih Bayrak:

biz yıllardır Rize ile fbnin maçlarına çok bakıyoruz biraz da siz bakin

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Oğuz Ben:

algıbahçeliler çoğalmış yine. bunları kim ekip çoğalttı fifaya soruyorum

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Avşar OĞLU:

Gs ile bağ kurup laf atanların çoğu Rize’nin, Sivas’ın, Samsun’un öz kardeşi Fenerbahçe taraftarı. Ali bey bize sponsor olacaktı diyen başkan var bu ülkede. Maçın skoruna bakın bakalım kaç kaç bitmiş. Asıl utanç odur, doğmamış çocuğa don biçilmez..

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tamer durmaz:

Sivas ve samsunspor geçen sene feneri şampiyonluktan ettiler nasıl kardeşlik bu :)

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Fuat Gençoğlu:

Saydığın takımlarım fb'e puan kaybettirmesi tabiki senin zekanı gösteriyor avşaroğlu :)) haaa eyüpspora gelinceye kadar adanademir samsun hem kadrolarındaki eski gs'li sayısı hemde yıllardır puan almışlarmı bakın bakalım :)) 5 yiyince akıl gidiyor seni de anlayabiliyorum

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Selim AYDOĞAN:

Aman düşürsünler zaten fazla takım var.

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Mehmet Kupadin:

Sorun degil gesem verir parasini

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1gerceklerinsesi:

Puhahah Ardacım geçmiş olsun

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Hasim Yildiz:

Hay abartacağınız haberi…

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