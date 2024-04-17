KTÜ'de 42. Spor Şenliği Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) bünyesinde 42'ncisi düzenlenen Spor Şenliği başladı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, şenlik kamu kurumları arası futsal turnuvası ve bölümler arası futbol müsabakaları ile başladı.

Futbol müsabakalarında KTÜ bünyesindeki çeşitli bölümlerden 15 takım mücadele edecek, futsal turnuvasında ise kamu kurumlarından kurulan 16 takım karşılaşacak.

Turnuvaların finalleri, 18-26 Mayıs tarihlerinde KTÜ'de düzenlenecek Bilim, Kültür, Sanat Haftası'nda oynanacak.