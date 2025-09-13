Haberler

Kritik maçta ilk 11'ler belli oldu! Sarı-kırmızılıların yeni yıldızı yedek başlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Wifried Singo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor.

Lige 4'te 4 ile başlayan ve lider konumda bulunan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olacak.

MÜCADELE SAAT 17.00'DE

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak. Karşılaşma, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Eyüpspor: Felipe, Claro, Mujakic, Robin Yalçın, Umut Meraş, Kerem Demirbay, Yalçın Kayhan, Serdar Gürler, Seslar, Draguş, Ampem

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Sane, Icardi.

SINGO 11'DE YOK

Galatasaray'ın Monaco'dan transfer ettiği Wifried Singo, karşılaşmaya yedek kulübesinde başlıyor. Bir diğer transferler Uğurcan Çakır ve İlkay Gündoğan ise karşılaşmaya 11'de başlayacak.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
