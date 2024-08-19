Korner kullanmadan önce saha kenarında tuvalet ihtiyacını gideren futbolcu, hakem tarafından kırmız kartla oyundan atıldı.

Güney Amerikalı futbolcu Sebastian Munoz'un başına gelen olay, futbol dünyasında nadir görülen ancak oldukça tartışmalı bir durumu gözler önüne serdi. Copa Peru maçında, Atletico Awajun ile Cantorcillo FC karşılaşmasının 71. dakikasında Munoz, korner kullanmadan hemen önce saha kenarında ihtiyacını gidermeye karar verdi.

Bu davranışı, rakip takım oyuncusunun dikkatini çekti ve hakemin uyarılmasıyla sonuçlandı. Hakem, hiç tereddüt etmeden Munoz'a kırmızı kart gösterdi. Munoz, başta bu karara itiraz etmeye çalışsa da, hakem kararını değiştirmedi ve oyuncuyu sahadan gönderdi.

Bu olay, futbol tarihinde benzer durumların yaşandığı tek örnek değil. 2017 yılında İngiltere National League'de Salford kalecisi Max Crocombe, maç sırasında benzer bir davranışta bulunduğu için oyundan atılmıştı. 2016'da ise Mansfield forvetı Adi Yussuf, tribün arkasında ihtiyacını giderdiği için beş maç men cezası almıştı. Hatta dünyaca ünlü kaleci Jens Lehmann, 2006 yılında bir Şampiyonlar Ligi maçında reklam panosu arkasında benzer bir durumda yakalanmıştı.

Bu olaylar, profesyonel futbolcuların saha içindeki her hareketinin ne kadar dikkatle izlendiğini ve kuralların sıkı bir şekilde uygulandığını gösteriyor. Aynı zamanda, sporcuların fiziksel ihtiyaçlarıyla profesyonel sorumlulukları arasında bazen zor durumda kalabildiklerini de ortaya koyuyor.

Futbol otoriteleri, bu tür durumların önüne geçmek için daha pratik çözümler üretme konusunda baskı altında kalabilir. Örneğin, oyun sırasında kısa molalar veya acil durumlar için özel prosedürler geliştirilebilir. Ancak şu an için, oyuncuların bu tür davranışlardan kaçınmaları ve ihtiyaçlarını maç öncesinde veya devre arasında gidermeleri bekleniyor.