Körfez'in karatecilerinden büyük başarı

Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası İl Seçmelerine 31 sporcu ile katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, 6 birincilik, bir ikincilik, 13 üçüncülük olmak üzere toplam 20 madalya alarak başarıya imza attı.

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü, Kocaeli'de düzenlenen Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası İl Seçmelerine katıldı. 31 sporcu ile seçmelere katılan kulüp, 6 birincilik, bir ikincilik, 13 üçüncülük olmak üzere toplam 20 madalya kazandı. Karatede başarılı ve iddialı olduklarını söyleyen Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü hocası ve milli antrenör Şaban Ağya, "Karate sporunda ilimiz ve ilçemiz oldukça başarılı. Türkiye genelinde söz sahibi bir konumdayız. Her dönem Türkiye şampiyonu sporcularımız oluyor. Bu başarılarımızı yurt dışında da katıldığımız turnuvalarda ve şampiyonalarda tekrarlıyoruz. Biz kulüp olarak yeni sporcular yetiştirerek karateye katkı vermeye devam ediyoruz. Bütün bunlar imkanlarla oluyor. Bize bu sporu yapmada ve sporcu yetiştirmede her zaman destek veren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e çok teşekkür ediyoruz. Onun destekleri ve verdiği moral gücüyle çocuklarımız önemli başarılara imza atıyor. Şimdi öncelikli ilk hedefimiz Denizli'de yapılacak Türkiye Şampiyonası. Denizli'de de derece beklediğimiz çok sayıda sporcumuz var. Oradan sonra ikinci hedefimiz Hırvatistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'na sporcularımızı göndermek olacak. Biz sporcularımıza inanıyor ve güveniyoruz. Kararlıyız, inançlıyız çok çalışarak başarıya ulaşacağız" dedi.

Türkiye Şampiyonası'na Kübra Kılınç, Leylanur Yıldırım, Hilmi Metehan Toker, Esmanur Hümeyra Eraslan, Ecrin Yıldız, Esma Özcan, Neslişah Yıldırım, Zeynep Özmen, Kağan Berk Bektaş, Yadigar Egin, İbrahim Halil Tuken ve Öykü Ece Bozukluhan isimli karateciler gidecek. - KOCAELİ