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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Antrenörlerine Milli Görev Daveti

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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün iki antrenörü, milli görev daveti aldı. Yüzme başantrenörü A. Samet Işık, Grand Prix Burgas Uluslararası Yüzme Yarışları'nda milli takım antrenörü olarak görevlendirildi. Karate başantrenörü Şaban Ağaya ise 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda Karate Milli Takım antrenörü olarak yer alacak.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün iki antrenörüne milli görev daveti yapıldı.

16 branşta faaliyet gösteren ve yetiştirdiği binlerce sporcuyla, katıldıkları ulusal ve uluslararası turnuvalarda Körfez ilçesini başarıyla temsil eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün iki antrenörüne milli görev daveti yapıldı.

24-26 Mayıs 2024 tarihlerinde Bulgaristan'nın Burgaz şehrinde düzenlenecek olan Grand Prix Burgas Uluslararası Yüzme Yarışlarına Körfez Gençlerbirliği SK'nın yüzme başantrenörü A. Samet Işık milli takım antrenörü olarak görevlendirildi.

Diğer taraftan 31 Mayıs – 02 Haziran 2024 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 28. Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na (28th Balkan Karate Championships for Children) yine Körfez Gençlerbirliği SK Karate başantrenörü Şaban Ağaya da Karate Milli Takım antrenörü olarak davet edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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