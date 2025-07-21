Körfez Gençlerbirliği SK, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti

Körfez Gençlerbirliği SK, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Başarı Elde Etti
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Körfez Gençlerbirliği SK sporcuları, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda Abdullah Oğuzkağan Eraslan ile şampiyonluk, Eymen Tarık Urak ve Muhammet Eymen Ertuğrul ile üçüncülük elde etti. Şampiyona, Asya Önel'in anısına düzenlendi.

Körfez Gençlerbirliği SK sporcuları, Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'ndan şampiyon ve üçüncü olarak döndü.

Türkiye Minikler Karate Şampiyonası, 18-20 Temmuz tarihleri arasında Tekirdağ İli Çorlu İlçesi 100. Yıl Spor Salonu'nda Asya Önel'in anısına düzenlendi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kulüplerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda minik sporcular, gösterdikleri performansla büyük beğeni topladı. Genç yaşta vefat eden karate sporcusu Asya Önel'in ismini yaşatmak amacıyla düzenlenen şampiyona, minik karateciler için önemli bir buluşma noktası oldu. Şampiyonaya 47 ilden 1247 karateci katıldı. Kocaeli'den şampiyonaya katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü minik sporcuları Abdullah Oğuzkağan Eraslan Türkiye şampiyonu olurken, Eymen Tarık Urak ve Muhammet Eymen Ertuğrul da Türkiye üçüncüsü olarak büyük başarı elde etti. Abdullah Oğuzkağan Eraslan 2016 doğumlular 36 kiloda bütün rakiplerini yenerek altın madalyanın sahibi olurken, Eymen Tarık Urak 2015 doğumlular 40 kiloda Muhammet Eymen Ertuğrul ise 2017 doğumlular 34 kiloda üçüncü olarak bronz madalya aldı. Minik sporcularımızın maç ve madalya törenleri sonrasında antrenörleri Şaban Ağaya ile paylaştıkları sevinçleri görülmeye değerdi.

"Başarıyla büyüyor ve yeni sporcular yetiştiriyoruz"

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Geçen hafta sonu Tekirdağ Çorlu'da genç yaşta kaybettiğimiz merhum Asya Önel adına düzenlenen Türkiye Minikler Karate Şampiyonası'nda şampiyon olarak altın madalya alan Abdullah Oğuzkağan Eraslan ve üçüncü olarak bronz madalya alan sporcularımız Eymen Tarık Urak ve Muhammet Eymen Ertuğrul'u ve antrenörlerimizi tebrik ederiz. Sporcularımızın başarılarının sayıları artarak devam edeceğine inanıyoruz. Körfez ilçemiz birçok spor dalında yeni ve madalyalı sporcular yetiştirmede farkını ortaya koyuyor. Son olarak kulübümüz karate branşında minikler, yıldızlar, ümitler ve gençler kategorilerinde Türkiye şampiyonu ve şampiyona dereceleri çıkararak başarıyla büyümeye devam ediyor" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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