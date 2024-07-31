Üye Girişi
Haberler

Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Profesyonel sörfçü Kai McKenzie (23), Avustralya'nın Port Macquarie kentinde köpekbalığı saldırısına uğradı ve bacağını kaybetti. 23 Temmuz'da gerçekleşen olayda, beyaz köpekbalığının ısırığıyla kopan bacak kıyıya vurdu. Görev dışı bir polis, köpek tasmasını turnike olarak kullanıp ilk yardımı yaptı. McKenzie sosyal medyadan yaşadığı korkuyu paylaştı ve destekler için teşekkür etti.

Dehşet verici görüntülerde, profesyonel sörfçü Kai McKenzie'nin köpekbalığından kurtulmak için çaresizce kulaç atarken vahşice saldırıya uğradığı görülüyor. Videoda, 23 yaşındaki Kai'nin ölümcül büyük beyaz köpekbalığı tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

Profesyonel sörfçü, 23 Temmuz günü saat 11:00'de Port Macquarie'deki North Shore Plajı'nda bir beyaz köpekbalığının bacağını ısırmasıyla yaralandı. Isırık o kadar şiddetliydi ki Kai'nin bacağı koptu ve kopan bacak daha sonra kıyıya vurdu.

Kai, bir bacağını kaybetmesine rağmen kıyıya ulaşmayı başardı. Görev dışındaki bir polis memuru, köpeğinin tasmasını geçici bir turnike olarak kullanarak ilk müdahaleyi yaptı. Sörf tutkunu, endişeli takipçilerini bilgilendirmek için sosyal medya platformu Instagram'ı kullandı.

Şöyle dedi: "Aman Tanrım, şu anda burada olmak, sadece güzel Eve'imi ve ailemi kucaklayabilmek benim için her şey demek. Birkaç gün önce çılgın bir köpekbalığı saldırısına uğradım (şimdiye kadar gördüğüm en büyük köpekbalığı). Çok çılgın bir sahneydi ve beni çok korkuttu. Bu kadar çok güzel insanın beni desteklediğini görmek inanılmaz."

Daha sonra hastanede sevdikleriyle birlikte olduğu neşeli bir fotoğraf paylaştı.

Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı

Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Spor

Sosyal Medya Avustralya Avustralya 3.Sayfa Yaşam Spor Dünya Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

 Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Bakmadan Geçme

Süper Kupa maç biletleri tükendi mi? Beşiktaş- Galatasaray Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta? Bolu Dağı Tüneli ulaşıma kapatıldı mı? Bolu Dağı Tüneli neden ulaşıma kapatıldı, ne zaman açılacak? Devlet hastanesi çalışma saatleri ne? Devlet hastaneleri öğle arası kaçta? Nagehan Alçı'nın sevgilisi kim? Nagehan Alçı'nın Yunan sevgilisi Stavros Christodoulidis kim? Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı mı? Dayanıklı bahçe çiçekleri neler? Bahçe ve balkon çiçekleri hangileri? TÜRKİYE- DOMİNİK CUMHURİYETİ MAÇI CANLI İZLE || Türkiye- Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, hangi kanalda? HAVA SICAKLIĞI HABERLERİ | Nem oranı yüzde kaç? 31 Temmuz hava durumu raporu! İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklığı kaç derece? Teşkilat Altay kim? Tolga Sarıtaş kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Yolcu, minibüs şoförünün kulağını ısırarak koparttı! Olay ne, nerede oldu? Sibel Suiçmez kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Sibel Suiçmez kaç yaşında, nereli? Sibel Suiçmez biyografisi! Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir?
Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title