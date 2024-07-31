Köpek balığı, saldırdığı profesyonel sörfçünün bacağını kopardı

Dehşet verici görüntülerde, profesyonel sörfçü Kai McKenzie'nin köpekbalığından kurtulmak için çaresizce kulaç atarken vahşice saldırıya uğradığı görülüyor. Videoda, 23 yaşındaki Kai'nin ölümcül büyük beyaz köpekbalığı tarafından saldırıya uğradığı görülüyor.

Profesyonel sörfçü, 23 Temmuz günü saat 11:00'de Port Macquarie'deki North Shore Plajı'nda bir beyaz köpekbalığının bacağını ısırmasıyla yaralandı. Isırık o kadar şiddetliydi ki Kai'nin bacağı koptu ve kopan bacak daha sonra kıyıya vurdu.

Kai, bir bacağını kaybetmesine rağmen kıyıya ulaşmayı başardı. Görev dışındaki bir polis memuru, köpeğinin tasmasını geçici bir turnike olarak kullanarak ilk müdahaleyi yaptı. Sörf tutkunu, endişeli takipçilerini bilgilendirmek için sosyal medya platformu Instagram'ı kullandı.

Şöyle dedi: "Aman Tanrım, şu anda burada olmak, sadece güzel Eve'imi ve ailemi kucaklayabilmek benim için her şey demek. Birkaç gün önce çılgın bir köpekbalığı saldırısına uğradım (şimdiye kadar gördüğüm en büyük köpekbalığı). Çok çılgın bir sahneydi ve beni çok korkuttu. Bu kadar çok güzel insanın beni desteklediğini görmek inanılmaz."

Daha sonra hastanede sevdikleriyle birlikte olduğu neşeli bir fotoğraf paylaştı.