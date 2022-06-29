Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki birinci etap programı için kente gelen Karadeniz ekibi, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı. Yeşil-beyazlı futbolcular, sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi. Dar alanda oyun çalışması ile antrenmanı bitiren Giresunspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak. AA / Yunus Hocaoğlu - Spor Spor Haberler

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