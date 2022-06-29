Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
 - Güncelleme:
Giresunspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Erzurum'da yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki birinci etap programı için kente gelen Karadeniz ekibi, teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde çalıştı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, sabah antrenmanında kuvvet çalışmaları ve dayanıklılık koşusu gerçekleştirdi.

Dar alanda oyun çalışması ile antrenmanı bitiren Giresunspor, akşam saatlerinde yapacağı ikinci idmanla günü tamamlayacak.

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title