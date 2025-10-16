Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar: Kocaelispor Maçında Kazanmak Zorundayız

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Kocaelispor'un her maçta gelişen bir ekip olduğunu belirterek, "Seyircimizin desteğiyle kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah hem arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup hem de arzu ettiğimiz skoru alıp, milli aradan sonraki başlangıçta moralli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde oynayacağı Kocaelispor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde gerçekleştirilen idman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanı taktik çalışma ile tamamladı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Rakibimiz Kocaelispor'a baktığımızda Süper Lig'e uzun yıllar sonra tekrar dönüş yapan bir ekip. Selçuk hocayla yollarına başladılar. Önemli transferler yapan bir ekip. Oyuncu kalitesi yüksek olan, her oynadıkları maçta gelişen bir ekip. Bulundukları konum, şu ana kadar aldıkları puanlar bizleri yanıltmasın. Kocaelispor'un her geçen gün gelişen bir ekip olduğunu düşünüyorum. Oyunlarında oyuncu gücü de ayrıyeten yüksek olan bir takım olarak görüyoruz. Evimizde zor bir maç bizi bekliyor ama biz de milli ara ile beraber geçen haftadan beri hazırlıkları kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Evimizde seyircimizin desteğiyle kazanmak zorunda olduğumuz bir maç. İnşallah hem arzu ettiğimiz oyunu ortaya koyup hem de arzu ettiğimiz skoru alıp, milli aradan sonraki başlangıçta moralli bir şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Umarım bunu da hep beraber başaracağız" ifadelerini kullandı.

Deniz Ertaş: "Kocaelispor maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

Konyaspor'un genç file bekçisi Deniz Ertaş ise yaklaşık 10 gün önce milli takım kampına katıldığını ve orada çok zorlu iki maç oynadıklarını belirterek, "İki maçtan 4 puan almayı başardık. Orada da tek hedefimiz var; U21 Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek. Onun için çalışıyoruz. Her ay kamplarımız oluyor. Tek mücadelemiz 20 yıl sonra Avrupa Şampiyonası'na gidebilmek. Kulübümüze gelecek olursak son hafta istemediğimiz bir beraberlik aldık. Maçın genelinde üstündük, daha fazla pozisyona girdik. O maçtan dersleri çıkarıp bu hafta oynayacağımız Kocaelispor maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. - KONYA