Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş: 'Moraller yükselince istediğimiz yerlere gelebiliriz'

- Hakan Keleş : "İstediğimiz yere geleceğiz"

ADANA - Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Adana Demirspor mağlubiyetinin ardından, "1 galibiyet aldıktan sonra, moraller de yükselince istediğimiz yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'a 2-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Konyaspor'un Teknik Direktörü Hakan Keleş, "24 saat önce imza attım ve takımın başına geldim. Takımın başında olarak onlara faydalı olmaya çalıştım. İlk yarı istediğimiz takım savunmasını oturttuk ve rakibe pozisyon vermedik. Bizim de geçiş oyunlarıyla yakaladığımız pozisyonlar vardı. 1-0 geriye düştük ancak biz 1-0 galip gelseydik daha farklı olabilirdi. 1-0'dan sonra biraz kırılganlık ve oyunu çevirememe kendisini gösterdi. Güçlü bir camiayız. Önümüzde kupa maçı var. 1 galibiyet aldıktan sonra morallerde yükselince istediğimiz yerlere gelebileceğimizi düşünüyorum. Daha çok yeniyim. Antrenman yapamadık ama antrenmanlarla eksiklerimizi düzeltirim diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.