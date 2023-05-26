Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Konyaspor, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Arabam.com Konyaspor, antrenmanlarını sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında 30 Mayıs Salı günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Arabam.com Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandar Stanojevic yönetimindeki idman, salonda başladı.

Daha sonra sahada koşu ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, 7'ye 7 oyunla tamamlandı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Spor

Konyaspor Sivasspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title